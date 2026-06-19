क्या आइस्ड टी स्वास्थ्य के लिए होती है गर्म चाय के बराबर फायदेमंद? जानिए सही जानकारी
क्या है खबर?
गर्मियों में ठंडक पाने के लिए कई लोग आइस्ड टी पीना पसंद करते हैं। हालांकि, लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या आइस्ड टी भी गर्म चाय जितनी ही पौष्टिक हो सकती है? गर्मा-गर्म चाय में अदरक, तुलसी, नींबू, इलायची, दालचीनी या फिर सौंफ जैसे कई मसाले मिलाकर बनाई जाती है। हालांकि, आइस्ड टी में इन मसालों की जगह चीनी और कृत्रिम स्वाद होते हैं। आइए आइस्ड टी और गर्म चाय के बीच के अंतर समझें।
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आइस्ड टी में मिलाई जाती है चीनी
आइस्ड टी में स्वाद बढ़ाने के लिए ज्यादा चीनी मिलाई जाती है। गर्म चाय में इसकी तुलना में कम चीनी या फिर गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है। गुड़ में आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटैशियम और कई अन्य खनिज होते हैं। ये पोषक तत्व पाचन क्रिया को सुधारने, मांसपेशियों को आराम देने और शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। वहीं, ज्यादा चीनी के सेवन से बीमारियों का खतरा रहता है।
#2
गर्म चाय में होते हैं कई पोषक तत्व
गर्म चाय में कई तरह के मसाले मिलाए जाते हैं, जो इसे स्वादिष्ट बनाने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। अदरक, तुलसी, नींबू, इलायची, दालचीनी और सौंफ जैसे मसाले इसमें मिलाए जाते हैं। इन मसालों में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को हानिकारक तत्वों से बचाने में सहायक होते हैं। गर्म चाय में मिलाए जाने वाले इन मसालों से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा मिल सकता है।
#3
आइस्ड टी में होता है कृत्रिम स्वाद
आइस्ड टी बनाने के लिए कृत्रिम स्वाद का इस्तेमाल किया जाता है, जो सेहत पर बुरा असर डाल सकता है। इसके विपरीत गर्म चाय को बनाने के लिए ताजे मसालों का इस्तेमाल किया जाता है, जो विटामिन-C से भरपूर होते हैं। यह विटामिन सर्दी-खांसी से बचाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा यह शरीर में आयरन को अच्छे से अवशोषित करने में भी सहायक हो सकता है। कृत्रिम स्वाद के बिना बनी आइस्ड टी स्वास्थ्य के लिए ठीक है।
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गर्म चाय और आइस्ड टी के बीच चुनें सेहतमंद विकल्प
गर्म चाय और आइस्ड टी दोनों ही पेय हैं, लेकिन गर्म चाय सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद होती है। इसलिए, गर्मियों में आइस्ड टी पीने के बजाय गर्म चाय पीना बेहतर हो सकता है। खासतौर से बच्चों को गर्म चाय पिलाना अच्छा हो सकता है, क्योंकि इससे उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली बढ़ती है। इसके अलावा गर्म चाय पाचन क्रिया को ठीक रखने और वजन नियंत्रित करने में भी सहायक मानी जाती है।