आइस्ड टी बनाम गर्म चाय

क्या आइस्ड टी स्वास्थ्य के लिए होती है गर्म चाय के बराबर फायदेमंद? जानिए सही जानकारी

लेखन सयाली 12:58 pm Jun 19, 202612:58 pm

क्या है खबर?

गर्मियों में ठंडक पाने के लिए कई लोग आइस्ड टी पीना पसंद करते हैं। हालांकि, लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या आइस्ड टी भी गर्म चाय जितनी ही पौष्टिक हो सकती है? गर्मा-गर्म चाय में अदरक, तुलसी, नींबू, इलायची, दालचीनी या फिर सौंफ जैसे कई मसाले मिलाकर बनाई जाती है। हालांकि, आइस्ड टी में इन मसालों की जगह चीनी और कृत्रिम स्वाद होते हैं। आइए आइस्ड टी और गर्म चाय के बीच के अंतर समझें।