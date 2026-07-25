मानसिक स्वास्थ्य के लिए बागवानी बेहतर है या खाना बनाना? जानिए

बागवानी एक ऐसा काम है, जो आपको प्रकृति के करीब ले जाता है।

यह तनाव को कम करने और मन को शांत रखने में मदद कर सकता है। पौधों की देखभाल करने से ध्यान केंद्रित होता है और मन की चंचलता कम होती है।

इसके अलावा बागवानी करने से आपको ताजगी का एहसास होता है और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

यह एक स्वस्थ शौक है, जो आपको प्राकृतिक वातावरण में समय बिताने का मौका देता है।