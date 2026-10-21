साइकिल चलाना बनाम तैराकी: जोड़ों के लिए इनमें से क्या है बेहतर? जानिए 

साइकिल और तैराकी दोनों ही ऐसे एक्सरसाइज हैं जिनसे जोड़ों पर कम दबाव पड़ता है, लेकिन उनका असर अलग-अलग होता है।

साइकिल चलाने से घुटनों और पीठ पर ज्यादा जोर पड़ सकता है, जबकि तैराकी पूरे शरीर को संतुलित तरीके से सक्रिय रखती है।

अगर किसी को पहले से ही घुटनों या पीठ की समस्या है तो तैराकी बेहतर विकल्प हो सकती है। दोनों ही एक्सरसाइज नियमित रूप से करने से जोड़ों को स्वस्थ रखा जा सकता है।