नारियल का तेल बनाम रोजमेरी तेल

बालों के विकास के लिए नारियल का तेल बेहतर होता है या रोजमेरी तेल? जानिए

लेखन अंजली 11:40 am Sep 18, 202611:40 am

क्या है खबर?

बालों की देखभाल के लिए कई तरह के तेलों का उपयोग किया जाता है। इनमें नारियल का तेल और रोजमेरी तेल काफी लोकप्रिय हैं। दोनों तेलों के अपने अलग-अलग फायदे होते हैं। नारियल के तेल में मौजूद पोषक तत्व बालों को मजबूती देते हैं, जबकि रोजमेरी तेल बालों की जड़ों को मजबूत करने में मदद करता है। आइए जानते हैं कि बालों की देखभाल के लिए इनमें से कौन-सा तेल ज्यादा बेहतर है।