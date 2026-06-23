गर्मियों के लिए बेहतर है सूती या रेयॉन कुर्ता? जानिए दोनों के फायदे और नुकसान

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दोनों प्रकार के कुर्तों के नुकसान

सूती कुर्तों का मुख्य नुकसान यह है कि अगर इन पर बहुत अधिक पानी गिर जाए तो ये जल्दी सूखते नहीं हैं। इसके अलावा इन पर दाग लगने पर इन्हें साफ करना मुश्किल होता है। दूसरी ओर रेयॉन कुर्ते जल्दी फट सकते हैं और इन्हें धोते समय सावधानी बरतनी पड़ती है। इन पर लगे दाग भी आसानी से नहीं हटते। इन दोनों प्रकार के कुर्तों में से किसी एक का चयन करना पूरी तरह से आपकी प्राथमिकता है।