आलू से केवल नमकीन व्यंजन ही नहीं, बल्कि बनाए जा सकते हैं ये बेहतरीन विदेशी डेजर्ट
क्या है खबर?
आलू एक ऐसी सब्जी है, जो हर रसोई में मिलती है। इससे आमतौर पर नमकीन व्यंजन बनाए जाते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि आलू से कई विदेशी मिठाइयां भी बनाई जा सकती हैं? जी हां, हम सबकी यह पसंदीदा सब्जी कई डेजर्ट बनाने में भी उपयोग होती है। आइए आज हम आपको आलू से बनने वाले विदेशी डेजर्ट की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें घर पर कुछ ही मिनटों में तैयार किया जा सकता है।
#1
आलू का केक
आप आलू से एक बेहतरीन केक बना सकते हैं, जो मुलायम और स्वादिष्ट होता है। इसके लिए एक बड़े कटोरे में तेल, चीनी, बेकिंग पाउडर, वनीला और मैश किए हुए आलू को एक साथ फेंटें। इन्हें तब तक फेंटें जब तक कि मिश्रण चिकना न हो जाए। एक अन्य कटोरे में मैदा, बेकिंग सोडा, दालचीनी पाउडर, जायफल पाउडर और इलायची पाउडर मिलाएं। दोनों सामग्रियों को एक साथ मिलाकर ओवन में बेक कर लें।
#2
डल्से डे बटाटा
डल्से डे बटाटा दक्षिण अमेरिका की एक पारंपरिक जेली जैसी डेजर्ट है। इसे भी आलू से ही बनाया जाता है। इसके लिए आलू को उबालकर ठंडा करें और छील लें। इसके बाद इन्हें हाथों से मैश करें और इनमें चीनी और ग्लूकोस मिला दें। इसे धीमी आंच पर लकड़ी के चम्मच से लगातार मिलाएं। एक कटोरी ठंडे पानी में अगार-अगार मिलाकर इसमें डाल दें। इसमें वेनिला का अर्क मिलाकर इसे ठंडा करके जमा लें।
#3
आलू की पाई
आलू की पाई एक अनोखी मिठाई है, जिसे आप अपने परिवार के साथ बैठकर खा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक पेस्ट्री बेस तैयार करें, जो मैदे से बन जाता है। फिर उबले हुए आलू को मैश करके उसमें चीनी, मक्खन और दालचीनी पाउडर मिलाएं। अब इस मिश्रण को पेस्ट्री बेस पर फैलाएं और ऊपर से फिर से पेस्ट्री बेस रखें। इसे ओवन में सुनहरा होने तक बेक करें और ठंडा करके परोसें।
#4
आलू की आइसक्रीम
आलू की आइसक्रीम एक अनोखा स्वाद है, जिसे आप गर्मियों में आजमा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले उबले हुए आलू को मैश कर लें, फिर उसमें गाढ़ा दूध, चीनी और वनीला एसेंस मिलाएं। इस मिश्रण को फ्रीजर में जमने दें, जब तक कि यह पूरी तरह से ठंडा न हो जाए। आपकी आलू आइसक्रीम तैयार है। इसे ठंडा-ठंडा परोसें। यह आइसक्रीम न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहतमंद भी है।