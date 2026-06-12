आलू से बनने वाले विदेशी डेजर्ट

आलू से केवल नमकीन व्यंजन ही नहीं, बल्कि बनाए जा सकते हैं ये बेहतरीन विदेशी डेजर्ट

लेखन सयाली 12:46 pm Jun 12, 202612:46 pm

क्या है खबर?

आलू एक ऐसी सब्जी है, जो हर रसोई में मिलती है। इससे आमतौर पर नमकीन व्यंजन बनाए जाते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि आलू से कई विदेशी मिठाइयां भी बनाई जा सकती हैं? जी हां, हम सबकी यह पसंदीदा सब्जी कई डेजर्ट बनाने में भी उपयोग होती है। आइए आज हम आपको आलू से बनने वाले विदेशी डेजर्ट की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें घर पर कुछ ही मिनटों में तैयार किया जा सकता है।