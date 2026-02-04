प्रकृति का अनोखा अजूबा है भौंकने वाला हिरण, जानिए इससे जुड़ी कुछ खास बातें

भौंकने वाला हिरण एक अनोखा जीव है, जो अपने नाम के अनुसार भौंकता है। यह जीव मुख्य रूप से एशिया के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। अन्य हिरणों से अलग, ये जीव कुत्तों जैसी आवाज निकालते हैं। इस लेख में हम आपको भौंकने वाले हिरण से जुड़ी कुछ खास बातें बताने वाले हैं। इन बातों की वजह से ही यह जानवर खास बन जाता है और अन्य हिरणों से अलग होता है।

#1 भौंकने वाले हिरण का रहने का स्थान भौंकने वाले हिरण मुख्य रूप से एशिया के दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में पाए जाते हैं। ये मलेशिया, थाईलैंड, बर्मा और लाओस जैसे देशों में देखने को मिलते हैं। इनका ठिकाना घने जंगलों और दलदली क्षेत्रों तक सीमित होता है, जहां ये अपने प्राकृतिक वातावरण में आराम से रहते हैं। भौंकने वाले हिरण पानी के करीब रहना पसंद करते हैं, जिससे उन्हें खाना और पानी आसानी से मिल सके। ये जीव उत्तराखंड के जंगलों में दिखाई देते हैं।

#2 शरीर की बनावट भौंकने वाले हिरण की शरीर की बनावट अन्य हिरणों से थोड़ी अलग होती है। इनका शरीर छोटा होता है और इनकी लंबाई लगभग 4 फीट तक होती है। इनकी खासियत यह है कि ये बिना सींग वाले हिरण होते हैं, जो इन्हें अन्य हिरणों से अलग बनाता है। इनकी खाल पर हल्के धब्बे होते हैं, जो इन्हें छिपने में मदद करते हैं। इनका शरीर मजबूत और लचीला होता है, जिससे ये तेजी से दौड़ सकते हैं।

#3 खाना और आहार भौंकने वाले हिरण शाकाहारी होते हैं यानी ये मुख्य रूप से घास, पत्तियां, कोंपलें और छोटे पौधों का सेवन करते हैं। इनका पाचन तंत्र इन खाद्य पदार्थों को आसानी से पचाने में सक्षम होता है। ये सुबह और शाम के समय अधिक सक्रिय रहते हैं, जब इन्हें अपना भोजन खोजने का समय मिलता है। भौंकने वाले हिरण पानी के करीब रहना पसंद करते हैं, जिससे उन्हें खाना और पानी आसानी से मिल सके।

#4 बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया भौंकने वाले हिरण की बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया अन्य जानवरों की तरह ही होती है। मादा हिरण गर्भवती होती है तो वह लगभग 7 महीने तक गर्भ धारण करती है और एक या 2 बच्चों को जन्म देती है। ये बच्चे बहुत प्यारे होते हैं और अपनी मां के साथ रहते हुए बड़े होते हैं। मां अपने बच्चों का ध्यान बहुत अच्छे से रखती हैं, ताकि वे सुरक्षित रहें और जल्दी बड़े हो सकें।