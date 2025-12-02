कई तरीके से बनाया जा सकता है डोसा, जानें रेसिपी

डोसा एक ऐसा व्यंजन है, जो भारत में बहुत ही लोकप्रिय है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। आमतौर पर डोसे को चटनी और सांभर के साथ परोसा जाता है, लेकिन क्या आपने कभी अलग-अलग तरह के डोसे चखे हैं? आइए आज हम आपको पांच ऐसे डोसे के बारे में बताते हैं, जो आपकी डाइट में नया ट्विस्ट ला सकते हैं और आपके खाने का मजा दोगुना कर सकते हैं।

#1 आलू मसाला डोसा आलू मसाला डोसा एक पारंपरिक दक्षिण भारतीय व्यंजन है, जिसे आलू और मसालों से भरा जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आलू को उबालकर मैश कर लिया जाता है, फिर उसमें प्याज, हरी मिर्च, अदरक और कई मसाले मिलाए जाते हैं। इस मिश्रण को हल्का सा भूनने के बाद यह डोसे में भर दिया जाता है। यह डोसा नाश्ते या लंच दोनों के लिए एक बढ़िया विकल्प हो सकता है।

#2 पनीर डोसा अगर आप पनीर पसंद करते हैं तो पनीर डोसा आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पनीर को कदूकस कर लिया जाता है, फिर उसमें हरी मिर्च, प्याज और मसाले मिलाए जाते हैं। इस मिश्रण को हल्का सा भूनने के बाद यह डोसे में भर दिया जाता है। यह डोसा नाश्ते या लंच दोनों के लिए एक बढ़िया विकल्प हो सकता है।

#3 मक्का का डोसा मक्का का डोसा एक अनोखा और सेहतमंद विकल्प हो सकता है। इसे बनाने के लिए मक्का के आटे का उपयोग किया जाता है, जो ग्लूटेन मुक्त होता है और इसमें रेशे अधिक होते हैं। इस डोसे को बनाने के लिए मक्का के आटे को पानी मिलाकर घोल तैयार किया जाता है, फिर इसे तवे पर फैलाया जाता है। यह डोसा सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है और इसे नारियल की चटनी के साथ परोसा जाता है।

#4 मूंग दाल का डोसा मूंग दाल का डोसा प्रोटीन से भरपूर होता है, जो शाकाहारी लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। इसे बनाने के लिए मूंग दाल को रातभर भिगोकर पीसा जाता है, फिर इसमें नमक और पानी मिलाकर घोल तैयार किया जाता है। इस घोल को तवे पर फैलाया जाता है और हल्का सा तेल लगाया जाता है। यह डोसा सेहतमंद होता है और इसे नारियल की चटनी या सांभर के साथ परोसा जाता है।