चॉकलेट से जुड़े कुछ रोचक तथ्य नहीं जानते होंगे आप, कर देंगे आपको हैरान
क्या है खबर?
चॉकलेट एक ऐसा स्वादिष्ट व्यंजन है, जो न केवल बच्चों, बल्कि बड़ों को भी बहुत पसंद है। यह मिठाई कई लोगों के दिलों-दिमाग पर राज करती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके बारे में कई रोचक तथ्य भी प्रचिलित हैं? आइए आज हम आपको चॉकलेट से जुड़े कुछ ऐसे ही अनोखे और मजेदार तथ्य बताते हैं, जो शायद ही किसी को पता हो और इन्हें जानकर आप चॉकलेट को और भी ज्यादा पसंद करने लगेंगे।
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चॉकलेट का इतिहास
चॉकलेट का इतिहास बहुत पुराना है। पुराने समय में मायान सभ्यता के लोग कोको बीन्स को पीसकर एक कड़वा पेय बनाते थे, जिसे वे धार्मिक आयोजनों में इस्तेमाल करते थे। इस पेय को 'एक्सोकॉल' कहा जाता था, जिसमें मिर्च पाउडर, शहद और अन्य मसाले मिलाए जाते थे। यह पेय बहुत लोकप्रिय था और इसे 'देवताओं का भोजन' माना जाता था। बाद में स्पेनिश लोग इसे यूरोप लेकर गए और वहां इसे मीठा बनाने के लिए शक्कर मिलाई गई।
#2
चॉकलेट की कैलोरी
क्या आपको पता है कि चॉकलेट की कैलोरी कितनी होती हैं? अगर नहीं तो जान लीजिए कि एक औंस (लगभग 28 ग्राम) डार्क चॉकलेट में लगभग 600 से 700 कैलोरी होती हैं, जबकि मिल्क चॉकलेट में यह संख्या थोड़ी कम होती है। इसके अलावा सफेद चॉकलेट में सबसे ज्यादा कैलोरी होती हैं, जो लगभग 800 से 900 होती हैं। हालांकि, कैलोरी की मात्रा ब्रांड और प्रकार पर निर्भर करती है।
#3
चॉकलेट का उपयोग
चॉकलेट का उपयोग केवल खाने तक ही सीमित नहीं है। पुराने समय में मेसोअमेरिका (मेक्सिको और मध्य अमेरिका) के लोग चॉकलेट का उपयोग दवा के रूप में करते थे। माना जाता था कि चॉकलेट से शरीर को ऊर्जा मिलती है और यह थकान दूर करती है। इसके अलावा चॉकलेट का उपयोग त्वचा की देखभाल के लिए भी किया जाता था। आजकल भी कई लोग चॉकलेट फेस मास्क का उपयोग करते हैं, जिससे त्वचा को नमी और चमक मिलती है।
#4
चॉकलेट की खपत
क्या आप जानते हैं कि हर साल दुनिया भर में कितनी चॉकलेट खाई जाती है? अनुमान के मुताबिक, हर साल लगभग 70 लाख टन चॉकलेट खाई जाती है, जो कि बहुत बड़ी मात्रा है। इसमें डार्क, मिल्क और सफेद चॉकलेट शामिल होती हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि लोग कितनी खुशी से चॉकलेट खाते हैं। इन तथ्यों से यह साफ होता है कि चॉकलेट सिर्फ एक मिठाई नहीं, बल्कि एक दिलचस्प इतिहास और कई स्वास्थ्य लाभों से भरपूर है।