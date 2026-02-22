कटहल के बीज से बनाए जा सकते हैं ये 4 स्वादिष्ट व्यंजन, आसान है इनकी रेसिपी

कटहल के बीज को अक्सर फेंक दिया जाता है। हालांकि, काफी कम लोग जानते हैं कि इन बीजों से कई स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जा सकते हैं। कटहल के बीज में प्रोटीन, फाइबर और अन्य पोषक तत्व होते हैं, जो हमारी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। आइए आज हम आपको कटहल के बीजों से बनाए जाने वाले कुछ व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं।

#1 कटहल के बीज की सब्जी कटहल के बीज की सब्जी एक अनोखा और स्वादिष्ट व्यंजन है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कटहल के बीजों को उबाल लें। इसके बाद इन्हें प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन के पेस्ट और मसालों के साथ पकाएं। इसमें हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अंत में नारियल का दूध डालकर कुछ देर पकने दें। यह सब्जी चावल या रोटी, दोनों के साथ बहुत अच्छी लगती है।

#2 कटहल के बीज की टिक्की कटहल के बीज की टिक्की एक बेहतरीन नाश्ता है, जिसे आप शाम की चाय के साथ परोस सकते हैं। इसे बनाने के लिए उबले हुए कटहल के बीजों को मैश करें। उसमें उबले हुए आलू, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसाले मिलाकर टिक्की बनाएं। अब इन टिक्कियों को तवे पर हल्का तेल लगाकर सेंके। यह टिक्कियां कुरकुरी और स्वादिष्ट होती हैं, जो आपके मेहमानों को बहुत पसंद आएंगी। इन्हें सॉस या चटनी के साथ परोसें।

#3 कटहल के बीज का पुलाव कटहल के बीज का पुलाव एक अनोखा व्यंजन है, जिसे आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले लंबे चावल को धोकर भिगो दें, फिर प्याज, लहसुन, अदरक और मसालों को तेल में भूनें। अब इसमें उबले हुए कटहल के बीज डालकर मिलाएं और ऊपर से पानी डालकर चावल डाल दें। पुलाव को धीमी आंच पर पकने दें, ताकि सारे स्वाद अच्छे से मिल जाएं। इसमें आप सब्जियां भी डाल सकते हैं।

