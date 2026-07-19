बासी ब्रेड को फेंकने के बजाय इन 5 तरीकों से करें इस्तेमाल, नहीं होगी खराब
क्या है खबर?
आमतौर पर लोग बासी ब्रेड को फेंक देते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कई बेहतरीन चीजों के लिए कर सकते हैं। ब्रेड एक ऐसा खाद्य पदार्थ है, जिसका उपयोग सिर्फ सैंडविच और टोस्ट बनाने तक ही सीमित नहीं है। यहां हम आपको कुछ ऐसे खास और आसान तरीके बताने जा रहे हैं, जिनसे आप बासी ब्रेड का उपयोग करके कई शानदार व्यंजन बना सकते हैं और इसे बर्बाद होने से बचा सकते हैं।
#1
ब्रेड का हलवा बनाएं
बासी ब्रेड से हलवा बनाना एक शानदार तरीका है। इसके लिए सबसे पहले बासी ब्रेड को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इसे दूध, चीनी और घी के साथ पकाएं।
इसमें सूखे मेवे और इलायची पाउडर मिलाकर इसे अच्छी तरह से पकाएं। यह हलवा बहुत ही स्वादिष्ट होता है और इसे आप खास मौकों पर भी बना सकते हैं।
यह हलवा न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है।
#2
ब्रेड का उपमा बनाएं
उपमा एक सेहतमंद नाश्ता है, जिसे आप बासी ब्रेड से बना सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले बासी ब्रेड को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें राई, उड़द दाल, चना दाल, हरी मिर्च और करी पत्ता डालें।
अब इसमें कटे हुए टमाटर डालकर थोड़ा पकाएं, फिर इसमें ब्रेड के टुकड़े डालें और अच्छे से मिलाएं। इसे धीमी आंच पर कुछ मिनट पकाने के बाद गर्मा-गर्म परोसें।
#3
ब्रेड का पुलाव बनाएं
पुलाव एक लोकप्रिय व्यंजन है, जिसे आप बासी ब्रेड से भी बना सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले बासी ब्रेड को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें प्याज, शिमला मिर्च, गाजर जैसी सब्जियां डालकर भूनें।
अब इसमें मसाले जैसे हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर आदि मिलाएं। इसके बाद इसमें ब्रेड के टुकड़े डालें और अच्छे से मिलाकर कुछ मिनट पकाएं। इसे गर्मा-गर्म परोसें।
#4
ब्रेड का कटलेट बनाएं
कटलेट एक स्वादिष्ट नाश्ता होता है, जिसे आप बासी ब्रेड से बना सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले आलू उबालकर मैश कर लें, फिर उसमें कटे हुए प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसाले मिलाएं।
अब इस मिश्रण में ब्रेड के टुकड़े डालकर अच्छे से मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण से छोटे-छोटे टुकड़े बनाकर उन्हें ब्रेड के चूरे में लपेट लें और तवे पर तेल गर्म करके उन्हें सुनहरा भूरा होने तक तल लें।
#5
ब्रेड का पकोड़ा बनाएं
पकोड़ा एक मजेदार नाश्ता है, जिसे आप बासी ब्रेड से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले बेसन में नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और अजवाइन मिलाकर घोल तैयार करें।
अब बासी ब्रेड के टुकड़े घोल में डुबोएं और गर्म तेल में तलें, जब तक वे सुनहरे भूरे रंग के न हो जाएं।
इन सभी तरीकों से आप अपनी बासी ब्रेड को फेंकने के बजाय उसका सही उपयोग कर सकते हैं।