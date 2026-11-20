ज्यादा पके फलों को फेंकने की बजाय ऐसे करें उनका इस्तेमाल, मिलेगा कई चीजों का विकल्प
क्या है खबर?
अधिक पके फल फेंकने की बजाय उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। आमतौर पर लोग पके फलों को फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप इनसे कई तरह की चीजें बना सकते हैं। पके फलों से आप जैम, जेली, स्मूदी, आइसक्रीम और स्क्रब बना सकते हैं। इन चीजों को बनाना आसान है और ये स्वादिष्ट भी होती हैं। आइए जानते हैं कि पके फलों का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है।
#1
पके फलों से बनाएं जैम
पके फलों से जैम बनाना एक बढ़िया तरीका है।
इसके लिए आपको सिर्फ फलों को छीलकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काटना होगा, फिर इन्हें चीनी और नींबू के रस के साथ पकाएं। जब यह मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो आपकी जैम तैयार हो जाएगी।
इसे आप ब्रेड या पराठे के साथ खा सकते हैं। यह जैम नाश्ते में स्वादिष्ट होने के साथ-साथ लंबे समय तक रखा भी जा सकता है।
#2
पके फलों से बनाएं जेली
पके फलों से जेली बनाना भी बहुत आसान है। इसके लिए आपको फलों का रस निकालकर उसमें चीनी और जेली पाउडर मिलाना होगा।
इसे धीमी आंच पर पकाएं जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए, फिर इसे ठंडा करके फ्रिज में रखें। आपकी जेली तैयार हो जाएगी, जिसे आप अपने बच्चों को स्नैक के रूप में दे सकते हैं।
यह न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी होती है।
#3
पके फलों से बनाएं स्मूदी
पके फलों से स्मूदी बनाना बहुत ही आसान है।
इसके लिए आपको फलों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर मिक्सर में डालना होगा, फिर इसमें थोड़ा दूध या दही डालकर मिक्स करें जब तक कि यह एकदम चिकना न हो जाए।
आपकी स्मूदी तैयार हो जाएगी, जिसे आप किसी भी समय पी सकते हैं। यह न केवल ताजगी देती है बल्कि पौष्टिक भी होती है। इसे आप नाश्ते या शाम की चाय के साथ पी सकते हैं।
#4
पके फलों से बनाएं आइसक्रीम
अगर आपके पास अधिक पके हुए केले या आम हैं तो उनसे आप आसानी से आइसक्रीम बना सकते हैं।
इसके लिए आपको फलों को छीलकर छोटे टुकड़ों में काटकर फ्रीजर में जमाना होगा, फिर इन्हें मिक्सी में पीसकर क्रीम या दूध मिलाएं। आपकी आइसक्रीम तैयार हो जाएगी, जिसे आप ठंडा-ठंडा परोस सकते हैं।
यह न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी होती है। इसे आप किसी भी समय खा सकते हैं।
#5
पके फलों से बनाएं स्क्रब
त्वचा की देखभाल करने के लिए भी आप पके हुए फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास पके हुए स्ट्रॉबेरी या केले हैं तो उन्हें मैश करके चेहरे पर लगाएं, 10 मिनट बाद धो लें।
यह आपकी त्वचा को ताजगी देगा। इस प्रकार आप अपने घर में पके हुए फलों का सही उपयोग करके कई तरह की चीजें बना सकते हैं, जो आपके काम आएंगी।