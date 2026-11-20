ज्यादा पके फलों से बनाएं ये चीजें

ज्यादा पके फलों को फेंकने की बजाय ऐसे करें उनका इस्तेमाल, मिलेगा कई चीजों का विकल्प

लेखन अंजली 03:45 pm Nov 20, 202603:45 pm

क्या है खबर?

अधिक पके फल फेंकने की बजाय उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। आमतौर पर लोग पके फलों को फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप इनसे कई तरह की चीजें बना सकते हैं। पके फलों से आप जैम, जेली, स्मूदी, आइसक्रीम और स्क्रब बना सकते हैं। इन चीजों को बनाना आसान है और ये स्वादिष्ट भी होती हैं। आइए जानते हैं कि पके फलों का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है।