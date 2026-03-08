आलू के छिलके फेंकने की बजाय उनसे बना लें ये स्वादिष्ट स्नैक्स, स्वाद होता है लाजवाब

आलू का छिलका अक्सर फेंक दिया जाता है, लेकिन इसमें कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं। आलू के छिलके में विटामिन-C, विटामिन-B6, पोटेशियम और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है। इस लेख में हम आपको आलू के छिलकों से बनाए जाने वाले कुछ अनोखे स्नैक्स की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं। ये स्नैक्स न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छे हैं।

#1 आलू के छिलके की कुरकुरी चिप्स आलू के छिलके की कुरकुरी चिप्स एक बेहतरीन स्नैक है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आलू के छिलकों को धोकर सुखा लें। फिर उन्हें हल्का सा तेल, नमक और अपनी पसंदीदा मसालों से लपेट लें। अब इन्हें ओवन में सेंकें या फिर तलें, जब तक कि वे कुरकुरी न हो जाएं। इस स्नैक को आप चाय के साथ या किसी भी समय खा सकते हैं।

#2 आलू के छिलके की चटपटी चाट आलू के छिलकों से चटपटी चाट बनाना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले आलू के छिलकों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। इसके बाद उन्हें तेल में तल लें, जब तक कि वे सुनहरे भूरे रंग के न हो जाएं। अब इन तले हुए छिलकों पर बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और धनिया पत्ती डालें और ऊपर से चाट मसाला छिड़कें। इसके बाद नींबू का रस डालकर मिलाएं और गर्मा-गर्म परोसें।

#3 आलू के छिलके का स्वादिष्ट टिक्का आलू के छिलके का स्वादिष्ट टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले आलू के छिलकों को धोकर सुखा लें, फिर उन्हें दही, अदरक-लहसुन पेस्ट और मसालों से लपेटें। इसके बाद इन्हें सींक पर लगाकर भूनें या ओवन में सेंकें। यह टिक्का बहुत ही स्वादिष्ट होता है और पार्टी आदि में परोसने के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसे हरी चटनी के साथ गर्मा-गर्म परोसें और मेहमानों व घर के लोगों को खिलाएं।

