पुराने कांच के जार को फेंकने के बजाय इन 5 तरीकों से करें दोबारा इस्तेमाल

अक्सर जब हम बाजार से मसाले, जैम या अचार खरीदते हैं, तो वे कांच के जार में आते हैं। इन जार्स का उपयोग हम कई चीजों के लिए कर सकते हैं। इसके लिए पहले इनका अच्छे से साफ करना जरूरी है। इसके बाद आप अपनी जरूरत के अनुसार इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए आज हम आपको पुराने कांच के जार का दोबारा इस्तेमाल करने के कुछ बेहतरीन तरीके बताते हैं, जिससे घर को नया लुक मिलेगा।

#1 मसालों को व्यवस्थित रखने के लिए करें इस्तेमाल अगर आपके पास मसालों के लिए कोई खास डिब्बा नहीं है, तो आप पुराने कांच के जार्स का इस्तेमाल मसालों को व्यवस्थित रखने के लिए कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले कांच के जार्स को अच्छे से साफ करके सुखा लें, फिर इसमें अपने पसंदीदा मसाले भरें। आप चाहें तो इन जार्स पर लेबल लगाकर उनमें रखे मसाले का नाम भी लिख सकते हैं। इससे मसाले देखने में भी अच्छे लगेंगे और मसाले भी लंबे समय तक ठीक रहेंगे।

#2 फूल-पौधों के लिए बनाएं गार्डनिंग कंटेनर अगर आप अपने घर में पौधे लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए भी पुराने कांच के जार्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले जार्स में थोड़ी मिट्टी भरें और फिर इनमें अपने पसंदीदा पौधे लगाएं। आप छोटे-छोटे पौधे जैसे हर्ब्स या छोटे फूल वाले पौधे इसमें लगा सकते हैं। यह तरीका न केवल आपके गार्डन को नया लुक देगा बल्कि आपके घर को भी खूबसूरत बनाएगा।

Advertisement

#3 रसोई में करें इस्तेमाल रसोई में छोटे-छोटे सामानों जैसे कि चाय, चीनी, नमक आदि को स्टोर करने के लिए भी पुराने कांच के जार्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले जार्स को अच्छे से साफ करके सुखा लें, फिर इनमें अपनी पसंदीदा चीजें भरें। आप चाहें तो इनमें रंग-बिरंगे कांच के टुकड़े भी डाल सकते हैं जिससे ये देखने में और भी अच्छे लगेंगे। इस तरह से आपके रसोई की सजावट भी बढ़ जाएगी।

Advertisement