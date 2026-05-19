बची रोटी को फेंकने के बजाय इन 5 तरीकों से करें इस्तेमाल, सबको आएगी पसंद

आमतौर पर लोग बची रोटी को फेंक देते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे कई रचनात्मक तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। बची रोटी को फेंकने के बजाय उससे नए और स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जा सकते हैं। यहां जानिए बची रोटी से बनाए जाने वाले अनोखे व्यंजनों की रेसिपी, जो आपके घर में एक नया स्वाद जोड़ सकते हैं और खाने की बर्बादी को भी कम कर सकते हैं।

#1 रोटी का हलवा रोटी का हलवा एक अनोखा और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले बची हुई रोटियों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इन्हें घी में सुनहरा भून लें। अब इसमें चीनी, पानी और इलायची पाउडर डालकर पकाएं। जब यह मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो इसमें सूखे मेवे डालकर सजाएं। यह हलवा न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसे बनाना भी बहुत आसान है।

#2 रोटी के चिप्स अगर आपको चिप्स पसंद हैं, तो बची हुई रोटियों से आप काफी स्वादिष्ट चिप्स बना सकते हैं। इसके लिए रोटियों को पतले-पतले टुकड़ों में काट लें और उन्हें तेल में तल लें या फिर ओवन में सेंक लें। अब इनमें नमक, चाट मसाला या अपनी पसंद के मसाले डालकर खा सकते हैं। यह स्नैक सेहतमंद होने के साथ-साथ बहुत ही स्वादिष्ट भी होता है।

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#3 रोटी का पुलाव पुलाव एक ऐसा व्यंजन है, जिसे हर कोई पसंद करता है। अगर आपके पास बची हुई रोटियां हैं, तो आप उनसे पुलाव बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले रोटियों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और फिर इन्हें प्याज, टमाटर, मटर आदि सब्जियों के साथ भूनें। अब इसमें मसाले डालकर पकाएं और अंत में पका हुआ पुलाव परोसें। यह पुलाव न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि इसे बनाना भी बहुत आसान है।

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#4 रोटी की कढ़ी कढ़ी पंजाबी खाने का अहम हिस्सा है, जिसे आप बची हुई रोटियों से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले बेसन का घोल तैयार करें और उसमें कटे हुए रोटी के टुकड़े मिला दें। अब इस घोल को दही वाली कढ़ी में डालकर पकाएं। इसमें हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर जैसे मसाले डालें। यह कढ़ी न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसे बनाना भी बहुत आसान है।