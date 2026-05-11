बाहर से खरीदने के बजाय घर पर खुद बनाएं स्वादिष्ट आलू भुजिया, आसान है रेसिपी

आलू भुजिया एक लोकप्रिय भारतीय नाश्ता है, जिसे अक्सर चाय के साथ परोसा जाता है। यह कुरकुरी और मसालेदार होती है, जो हर उम्र के लोगों को पसंद आती है। बाजार में मिलने वाली आलू भुजिया में कई बार ऐसे तत्व होते हैं, जो सेहत के लिए ठीक नहीं होते। आइए आज हम आपको घर पर आसानी से बनने वाली आलू भुजिया की रेसिपी बताते हैं, जिसे आप कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं।

सामग्रियां आलू भुजिया के लिए जरूरी सामान आलू भुजिया बनाने के लिए आपको 2-3 आलू, एक कप बेसन, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा नमक, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, एक चौथाई चम्मच अजवाइन, एक चौथाई चम्मच हींग, एक चौथाई चम्मच गरम मसाला, एक चौथाई चम्मच धनिया पाउडर और तेल चाहिए। आप चाहें तो इसमें अपने अनुसार मसाले और सामान मिला सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें प्याज, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक आदि भी मिला सकते हैं।

#1 आलू को काटकर भिगो दें सबसे पहले आलू को छीलकर लंबे और पतले टुकड़ों में काट लें। ध्यान रखें कि टुकड़े ज्यादा मोटे न हों, ताकि वे अच्छी तरह से कुरकुरी बन सकें। इसके बाद सभी कटे आलू को पानी में भिगोकर 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें। इससे आलू नरम हो जाएंगे और भुजिया कुरकुरी बनेगी। पानी से निकालकर आलू को एक छन्नी पर रखें, ताकि अतिरिक्त पानी निकल जाए और आलू सूख जाएं।

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#2 मसाले मिलाएं अब एक बड़े बर्तन में बेसन, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर, अजवाइन, हींग, गरम मसाला और धनिया पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। आप चाहें तो इसमें थोड़ी-सी खटाई या चाट मसाला भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। इसके बाद इस मिश्रण में थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए घोल तैयार करें। ध्यान रखें कि घोल ज्यादा पतला न हो, बल्कि गाढ़ा हो, ताकि वह आलू पर अच्छी तरह चिपक सके।

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#3 तलने का तरीका जानें अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें एक आलू डालकर चेक करें कि तेल गर्म हुआ या नहीं। अगर आलू तली हुई सतह पर तुरंत आ जाए तो समझ जाएं कि तेल गर्म हो चुका है। अब सभी भिगोए हुए आलू को बेसन के घोल में डुबोकर तेल में डालें और सुनहरा होने तक तलें। जब सारे आलू तल जाएं तो उन्हें कढ़ाई से निकालकर ठंडा होने दें।