बिना रोशनी के भी तेजी से बढ़ते हैं ये पौधे, घर में जरूर लगाएं

अगर आपका मानना है कि पौधों को बढ़ने के लिए धूप की जरूरत होती है तो आपको बता दें कि कई ऐसे पौधे हैं, जो बिना रोशनी के भी पनपते हैं। ये पौधे आपके घर के अंदर की हवा को साफ करने में मदद करते हैं और इसे एक ताजगी भरा माहौल देते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे पौधों के बारे में बताते हैं, जिनकी पत्तियां रोशनी के बिना भी बढ़ती हैं।

#1 लकी बैंबू लकी बैंबू एक ऐसा पौधा है, जो बिना किसी सीधी धूप के बढ़ता है। इसे पानी में भी उगाया जा सकता है। यह पौधा न केवल देखने में आकर्षक है, बल्कि इसे रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा भी आती है। लकी बैंबू की देखभाल करना भी आसान है। इसे महीने में एक बार ही पानी बदलना होता है और कभी-कभी इसे हल्की-हल्की धूप में रखना होता है। इसके अलावा लकी बैंबू को नम माहौल पसंद है।

#2 पीस लिली पीस लिली एक ऐसा पौधा है, जो कम रोशनी वाले स्थान पर भी अच्छे से बढ़ता है। इस पौधे की सफेद रंग की फूल इसे खास बनाते हैं। पीस लिली की देखभाल के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। इसे सप्ताह में एक बार पानी देना काफी होता है। इसके अलावा इसे हल्की धूप की जरूरत होती है। यह पौधा आपके घर को एक ताजगी भरा माहौल देता है और इसे रखने से सकारात्मक ऊर्जा आती है।

#3 स्पाइडर प्लांट स्पाइडर प्लांट एक ऐसा पौधा है, जो कम रोशनी में भी अच्छे से बढ़ता है। इसकी लंबी-लंबी पत्तियां इसे खास बनाती हैं और यह आपके घर की हवा को भी साफ करता है। स्पाइडर प्लांट की देखभाल करना आसान है। इसे सप्ताह में दो बार पानी देना होता है और कभी-कभी हल्की धूप में रखना होता है। इसके अलावा स्पाइडर प्लांट को नम माहौल पसंद है इसलिए इसे गीले स्थान पर रखें।

#4 मेडेनहेयर फर्न मेडेनहेयर फर्न एक ऐसा पौधा है, जिसे कम रोशनी वाले स्थान पर भी अच्छे से बढ़ता रहता है। इसकी हरी-भरी पत्तियां इसे खास बनाती हैं और यह आपके घर को ताजगी भरा माहौल देता है। मेडेनहेयर फर्न की देखभाल करना आसान है। इसे सप्ताह में एक बार पानी देना होता है और कभी-कभी हल्की धूप में रखना होता है।