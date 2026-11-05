घर के अंदर भी बच्चों को प्रदूषण का खतरा

घर के अंदर भी हो सकता है बच्चों के लिए वायु प्रदूषण खतरा, जानिए कैसे

लेखन अंजली 03:04 pm Nov 05, 202603:04 pm

क्या है खबर?

वायु प्रदूषण का असर बच्चों के स्वास्थ्य पर बहुत गंभीर होता है। हालांकि, जब बात प्रदूषण की होती है तो कई लोग बाहर के प्रदूषण को लेकर चिंता जताते हैं, लेकिन घर के अंदर भी प्रदूषण का खतरा होता है, खासकर छोटे बच्चों के लिए। दरअसल, घर के अंदर भी कई ऐसे तत्व होते हैं, जो बच्चों को बीमार करने का कारण बन सकते हैं। आइए जानते हैं कि घर के अंदर प्रदूषण कैसे होता है।