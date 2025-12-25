लंबे समय तक काम करने के बाद शरीर में दर्द होता है? अपनाएं ये 5 घरेलू नुस्खे

आजकल ज्यादातर लोग लंबे समय तक ऑफिस में काम करते हैं। इससे शरीर में दर्द और अकड़न होना आम है। यह समस्या खासकर उन लोगों को अधिक होती है, जो डेस्क जॉब करते हैं और घंटों तक एक ही जगह बैठे रहते हैं। इस लेख में हम कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में जानेंगे, जो आपको इस समस्या से राहत दिला सकते हैं और आपके शरीर को आराम पहुंचा सकते हैं।

#1 हल्दी वाले दूध का सेवन करें हल्दी वाला दूध एक पुराना घरेलू उपाय है, जो शरीर के दर्द को कम करने में मदद करता है। हल्दी में एक खास तत्व होता है, जो सूजन कम करने और दर्द को दूर करने में मदद करता है। एक गिलास गुनगुने दूध में आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाकर पीने से शरीर को आराम मिलता है। इसे सोने से पहले पीने से रातभर की नींद भी अच्छी आती है।

#2 सरसों के तेल से मालिश करें सरसों का तेल गर्म होता है और इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो मांसपेशियों की अकड़न को दूर करने में मदद करते हैं। थोड़े से सरसों के तेल को हल्का गर्म करके प्रभावित जगह पर मालिश करें। इससे खून का बहाव बढ़ता है और दर्द में आराम मिलता है। आप चाहें तो इसमें लहसुन की कलियां भी डाल सकते हैं, जिससे और भी अधिक लाभ मिलेंगे। यह प्रक्रिया रोजाना रात को सोने से पहले करें।

#3 तुलसी की चाय पिएं तुलसी की चाय पेट की समस्याओं को सुधारने के साथ-साथ शरीर की थकान को भी दूर करती है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर की सूजन कम करने में मदद करते हैं। एक कप गर्म पानी में कुछ तुलसी की पत्तियां डालकर उसे उबाल लें और फिर इसे छानकर पी लें। आप इसमें शहद भी मिला सकते हैं ताकि इसका स्वाद बेहतर हो जाए। इस चाय का सेवन दिन में दो बार करें।

#4 अदरक का रस लें अदरक में ऐसे तत्व होते हैं, जो सूजन कम करने और दर्द निवारक के रूप में काम करते हैं। अदरक का रस निकालकर उसमें थोड़ा शहद मिलाकर पीने से शरीर को काफी आराम मिलता है। आप चाहें तो अदरक की चाय भी बना सकते हैं, जिसमें अदरक की पत्ली पतली स्लाइस डालकर उसे उबाल लें। इससे अदरक का पूरा पोषण मिलता है और दर्द में राहत मिलती है।