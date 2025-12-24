LOADING...
भारतीयों के लिए बहुत खास हैं ये 5 चित्रकला की शैलियां, जानें इनके बारे में
लेखन अंजली
Dec 24, 2025
05:32 pm
क्या है खबर?

भारत में चित्रकला की कई शैलियां हैं, जो सदियों से कला प्रेमियों को आकर्षित करती आ रही हैं। इन शैलियों में से कुछ पारंपरिक हैं, जबकि कुछ आधुनिक। हर शैली की अपनी खासियत और तकनीक होती है, जो उसे अनोखा बनाती है। इस लेख में हम आपको पांच ऐसी प्रमुख भारतीय चित्रकला शैलियों के बारे में बताएंगे, जो आपके लिए जानना दिलचस्प हो सकता है और जिन्हें आप अपने घर की सजावट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।

#1

मधुबनी चित्रकला

मधुबनी चित्रकला बिहार की एक पारंपरिक कला शैली है, जो मुख्य रूप से शादी-ब्याह और धार्मिक अवसरों पर इस्तेमाल होती है। इसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके देवी-देवताओं, जानवरों और फूलों की चित्रकारी की जाती है। यह शैली महिलाओं द्वारा बनाई जाती है, जो इसे अपने घर की सजावट के लिए खरीद सकते हैं। मधुबनी चित्रकला की खासियत इसके चमकीले रंग और जटिल डिजाइन हैं, जो इसे बहुत सुंदर बनाते हैं।

#2

वारली चित्रकला

वारली चित्रकला महाराष्ट्र की एक पारंपरिक कला शैली है, जिसमें आदिवासी जीवन, त्योहारों, शिकार आदि को चित्रित किया जाता है। इसमें सफेद रंग का उपयोग करके मिट्टी पर चित्र बनाए जाते हैं, जो बहुत सुंदर दिखते हैं। वारली चित्रकला की खासियत इसके सरल लेकिन आकर्षक डिज़ाइन हैं, जो इसे बहुत खास बनाते हैं। यह शैली ग्रामीण इलाकों में अधिक प्रचलित है और आजकल इसे आधुनिक घरों की सजावट के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है।

#3

कलामकारी चित्रकला

कलामकारी आंध्र प्रदेश की एक पारंपरिक कला शैली है, जिसमें धार्मिक और पौराणिक कहानियों को चित्रित किया जाता है। इसमें कपड़े पर प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके चित्र बनाए जाते हैं, जो बहुत सुंदर दिखते हैं। कलामकारी चित्रकला की खासियत इसके चमकीले रंग और जटिल डिज़ाइन हैं, जो इसे बहुत खास बनाते हैं। यह शैली धार्मिक त्योहारों और उत्सवों पर विशेष रूप से लोकप्रिय है, जिससे यह कला प्रेमियों के बीच बहुत पसंद की जाती है।

#4

पट्टचित्र कला

पट्टचित्र ओडिशा और पश्चिम बंगाल की पारंपरिक चित्रकारी शैली है, जिसमें धार्मिक और पौराणिक कहानियों को चित्रित किया जाता है। इसमें कपड़े पर प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके चित्र बनाए जाते हैं, जो बहुत सुंदर दिखते हैं। पट्टचित्र की खासियत इसके चमकीले रंग और जटिल डिज़ाइन हैं, जो इसे बहुत खास बनाते हैं। यह शैली धार्मिक त्योहारों और उत्सवों पर विशेष रूप से लोकप्रिय है, जिससे यह कला प्रेमियों के बीच बहुत पसंद की जाती है।

#5

तंजोर चित्रकला

तंजोर तमिलनाडु की पारंपरिक चित्रकारी शैली है, जिसमें सोने की पत्तियों का उपयोग करके चित्र बनाए जाते हैं। तंजोर चित्रकला की खासियत इसके चमकदार सोने के पत्ते और जटिल डिज़ाइन हैं, जो इसे बहुत खास बनाते हैं। यह शैली धार्मिक त्योहारों और उत्सवों पर विशेष रूप से लोकप्रिय है, जिससे यह कला प्रेमियों के बीच बहुत पसंद की जाती है। इन सभी शैलियों में प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता है, जो इन्हें और भी आकर्षक बनाता है।

