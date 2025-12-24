वीकेंड पर घूमने के लिए बेहतरीन हैं ये 5 भारतीय शहर, जानिए कारण

शहरों की भागदौड़ और भीड़-भाड़ से दूर अगर आप सप्ताह के अंत में किसी ऐसी जगह की तलाश में हैं, जहां आप सुकून से कुछ समय बिता सकें तो भारत में ऐसी कई जगहें हैं। यहां के शहरों में खूबसूरत पार्क, झीलें, मंदिर, किले और कई अन्य आकर्षण हैं। आइए आज हम आपको पांच ऐसे शहरों के बारे में बताते हैं, जहां आप सप्ताह के अंत में घूमने के लिए जा सकते हैं।

#1 मांडू (मध्य प्रदेश) मध्य प्रदेश में स्थित मांडू एक सुंदर शहर है, जो अपने पुराने इमारतों के लिए जाना जाता है। यह शहर विंध्याचल पहाड़ों पर स्थित है और यहां की इमारतें बहुत खास हैं। मांडू में महल, किले और झीलें हैं, जो इसे लोगों के लिए आकर्षक बनाती हैं। यहां की सबसे बड़ी खासियत रानी रूपमती महल और बाज बहादुर महल हैं। इसके अलावा यहां से सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा भी बेहद खूबसूरत है।

#2 लोनावला (महाराष्ट्र) लोनावला महाराष्ट्र का एक प्रमुख हिल स्टेशन है, जो मुंबई और पुणे के बीच स्थित है। यह जगह अपने प्राकृतिक सौंदर्य और ठंडी जलवायु के लिए मशहूर है। यहां आप कैंपिंग, पहाड़ों पर चढ़ाई जैसी गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां की झीलें और झरने भी लोगों को आकर्षित करते हैं। लोनावला में आप भुसान गार्डन, लोहगढ़ किला, कारला गुफाएं आदि स्थानों की भी सैर कर सकते हैं।

Advertisement

#3 दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल) दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित एक सुंदर शहर है, जो हिमालय की गोद में बसा है। यह जगह चाय के बागानों, पहाड़ों और ठंडी जलवायु के लिए मशहूर है। दार्जिलिंग में आप हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, शांति स्तूप, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे आदि स्थानों की सैर कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहां खिलौना ट्रेन की सवारी का भी आनंद ले सकते हैं, जो आपको पहाड़ियों के बीच से ले जाती है।

Advertisement

#4 माउंट आबू (राजस्थान) माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है, जो अरावली पहाड़ों में स्थित है। यह जगह अपनी ठंडी जलवायु और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। यहां नीलकंठ महादेव मंदिर, नक्की झील, गुरु शिखर आदि स्थानों की सैर कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहां नाव की सवारी कर सकते हैं या फिर पहाड़ों पर चढ़ाई कर सकते हैं। माउंट आबू में कई खूबसूरत बाग भी हैं, जहां आप सुकून से समय बिता सकते हैं।