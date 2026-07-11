मानसून में तिल से मजबूत करें रोग प्रतिरोधक क्षमता, बनाकर खाएं ये लजीज व्यंजन
क्या है खबर?
मानसून के मौसम में तापमान में गिरावट और उमस के कारण कई लोग बीमार हो जाते हैं। ऐसे में अगर आप अपने खान-पान में तिल को शामिल करते हैं तो इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकती है। तिल के गुणों के चलते यह शरीर को गर्मी भी प्रदान करता है। आइए जानते हैं तिल से बने कुछ व्यंजन, जो मानसून में आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। इन्हें खाने से शरीर को गर्माहट भी मिलती है।
#1
तिल की खीर
तिल की खीर बनाने के लिए सबसे पहले तिल को हल्का भूनकर एक कटोरे में निकाल लें। इसके बाद एक पैन में दूध उबालें और उसमें चीनी, इलायची पाउडर और तिल डालें। मिश्रण को धीमी आंच पर अच्छी तरह से पक जाने दें। जब दूध गाढ़ा हो जाए तो इसमें कटे हुए सूखे मेवे डालकर एक मिनट और पकाएं। अंत में इस खीर को केसर से सजाएं और गर्मा-गर्म परोसें।
#2
तिल की चटनी
तिल की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले तिल को सूखा भूनें। इसके बाद थोड़ा तेल गर्म कर उसमें जीरा, सरसों, सूखी लाल मिर्च और हींग डालें। इसमें भूने हुए तिल, कद्दूकस किया नारियल, इमली का गूदा और नमक मिलाकर पीस लें। यह चटनी दाल-चावल या इडली-डोसा के साथ खाई जा सकती है। यह स्वाद में बढ़िया और सेहत के लिए फायदेमंद होती है। इसे आप मोमो के साथ भी खा सकते हैं।
#3
तिल की चिक्की
तिल की चिक्की बनाने के लिए गुड़ और पानी को एक कढ़ाई में गर्म करें। इसमें तिल डालकर 5 मिनट तक अच्छी तरह से पका लें। इसके बाद इस मिश्रण को थाली में डालकर ठंडा करें और ठंडा होने पर छोटे टुकड़ों में काट लें। तिल की चिक्की स्वाद में बढ़िया और सेहत के लिए फायदेमंद होती है और इसे कभी भी खाया जा सकता है। यह मानसून और सर्दियों, दोनों के लिए आदर्श है।
#4
तिल की बर्फी
तिल की बर्फी आप खास मौकों पर बनाकर मेहमानों को खिला सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले खोया को पैन में भूनें। इसमें भूने हुए तिल और चीनी डालकर अच्छी तरह से मिला लें। इस मिश्रण को थाली में फैलाकर ठंडा कर लें और फिर छोटे टुकड़ों में काट लें। तिल की बर्फी स्वाद में बढ़िया और सेहत के लिए फायदेमंद होती है और इसे किसी भी समय खाया जा सकता है।
#5
तिल के लड्डू
तिल के लड्डू पूजा के प्रसाद से लेकर स्नैक के तौर पर, कई तरीकों से खाए जाते हैं। इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले गुड़ और पानी को कढ़ाई में गर्म कर लें। इसमें तिल डालकर 5 मिनट तक पका लें। इस मिश्रण को थाली में डालकर ठंडा करें और ठंडा होने पर छोटे लड्डू बना लें। तिल के लड्डू स्वाद में बढ़िया और सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं और इनका आनंद किसी भी समय लिया जा सकता है।