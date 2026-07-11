मानसून में तिल से बनाएं ये व्यंजन

मानसून में तिल से मजबूत करें रोग प्रतिरोधक क्षमता, बनाकर खाएं ये लजीज व्यंजन

लेखन सयाली 06:25 pm Jul 11, 202606:25 pm

क्या है खबर?

मानसून के मौसम में तापमान में गिरावट और उमस के कारण कई लोग बीमार हो जाते हैं। ऐसे में अगर आप अपने खान-पान में तिल को शामिल करते हैं तो इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकती है। तिल के गुणों के चलते यह शरीर को गर्मी भी प्रदान करता है। आइए जानते हैं तिल से बने कुछ व्यंजन, जो मानसून में आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। इन्हें खाने से शरीर को गर्माहट भी मिलती है।