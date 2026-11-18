क्विनोआ को नाश्ते में शामिल करना है फायदेमंद, आजमाएं ये 5 रेसिपी
क्या है खबर?
क्विनोआ को नाश्ते में शामिल करना एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें प्रोटीन, फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्व भी होते हैं। क्विनोआ का नाश्ता आपको ऊर्जा से भरपूर रखता है और पूरे दिन तरोताजा महसूस कराने में मदद करता है। आइए आज हम आपको क्विनोआ के 5 नाश्ते की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं।
#1
क्विनोआ उपमा
उपमा एक दक्षिण भारतीय नाश्ता है, जिसे आमतौर पर सूजी से बनाया जाता है, लेकिन अगर आप इसे क्विनोआ से बनाते हैं तो यह और भी सेहतमंद हो जाता है।
इसके लिए सबसे पहले क्विनोआ को धोकर भिगो लें, फिर एक पैन में तेल गर्म करके उसमें राई, उड़द दाल, चना दाल, हरी मिर्च और करी पत्ता डालें।
अब इसमें धोया हुआ क्विनोआ डालकर थोड़ी देर भूनें और फिर इसमें सब्जियां मिलाकर पकाएं।
#2
क्विनोआ इडली
इडली एक लोकप्रिय दक्षिण भारतीय व्यंजन है, जिसे आमतौर पर चावल और उड़द दाल से बनाया जाता है। लेकिन अगर आप इसे क्विनोआ से बनाते हैं तो यह और भी सेहतमंद हो जाता है।
इसके लिए सबसे पहले क्विनोआ को धोकर भिगो लें, फिर इसे मिक्सी में पीस लें। अब इस मिश्रण को दही, नमक और बेकिंग सोडा के साथ मिलाकर इडली सांचे में डालें और भाप में पकाएं।
इसे सांभर और चटनी के साथ गर्मागर्म परोसें।
#3
क्विनोआ पोहा
पोहा एक हल्का-फुल्का नाश्ता है, जिसे चपटा चावल से बनाया जाता है। लेकिन अगर आप इसे क्विनोआ से बनाते हैं तो यह और भी सेहतमंद हो जाता है।
इसके लिए सबसे पहले क्विनोआ को धोकर भिगो लें, फिर एक पैन में तेल गर्म करके उसमें राई, मूंगफली, हरी मिर्च और करी पत्ता डालें।
अब इसमें धोया हुआ क्विनोआ डालकर थोड़ी देर भूनें और फिर इसमें प्याज, हल्दी पाउडर, नमक और नींबू का रस मिलाकर पकाएं।
#4
क्विनोआ दलिया
दलिया एक सेहतमंद विकल्प है, जिसे आमतौर पर गेहूं के दलों से बनाया जाता है। लेकिन अगर आप इसे क्विनोआ से बनाते हैं तो यह और भी सेहतमंद हो जाता है।
इसके लिए सबसे पहले क्विनोआ को धोकर भिगो लें, फिर एक प्रेशर कुकर में तेल गर्म करके उसमें जीरा, प्याज, अदरक-लहसुन पेस्ट और टमाटर डालें।
अब इसमें धोया हुआ क्विनोआ डालकर पानी मिलाएं और 2 सीटी लगवाएं।
#5
क्विनोआ चीला
चीला एक स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आमतौर पर बेसन या मूंगदाल से बनाया जाता है। लेकिन अगर आप इसे क्विनोआ से बनाते हैं तो यह और भी सेहतमंद हो जाता है।
इसके लिए सबसे पहले क्विनोआ को धोकर भिगो लें, फिर मिक्सी में पीस लें और इसमें बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, नमक आदि मिलाकर घोल तैयार करें। अब तवे पर तेल लगाकर इस घोल से चीला बनाएं।