इडली एक लोकप्रिय दक्षिण भारतीय व्यंजन है, जिसे आमतौर पर चावल और उड़द दाल से बनाया जाता है। लेकिन अगर आप इसे क्विनोआ से बनाते हैं तो यह और भी सेहतमंद हो जाता है।

इसके लिए सबसे पहले क्विनोआ को धोकर भिगो लें, फिर इसे मिक्सी में पीस लें। अब इस मिश्रण को दही, नमक और बेकिंग सोडा के साथ मिलाकर इडली सांचे में डालें और भाप में पकाएं।

इसे सांभर और चटनी के साथ गर्मागर्म परोसें।