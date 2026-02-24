एक बार इन 5 चाय का करें सेवन, बन जाएंगी पसंदीदा

चाय का नाम सुनते ही हमारे मन में एक गर्मागर्म पेय का ख्याल आता है, जो दिनभर की थकान मिटाने और तरोताजा करने में मदद करता है। आइए आज हम आपको भारतीय चाय की कुछ बेहतरीन किस्मों के बारे में बताते हैं, जो न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं। ये चाय की मिश्रण हर मौसम में आपको ताजगी और ऊर्जा प्रदान कर सकती हैं। आइए इन चाय की रेसिपी जानते हैं।

#1 मसाला चाय मसाला चाय एक लोकप्रिय भारतीय पेय है, जिसमें अदरक, इलायची, दालचीनी और लौंग का मेल होता है। इसे बनाने के लिए पहले पानी में मसाले डालकर उबालें, फिर उसमें चायपत्ती डालें और थोड़ी देर पकने दें। इसके बाद दूध और शक्कर मिलाकर फिर से उबालें। यह चाय न केवल स्वादिष्ट है बल्कि पाचन को सुधारने और सर्दी-खांसी से राहत दिलाने में भी मदद करती है।

#2 तुलसी की चाय तुलसी की चाय एक सेहतमंद पेय है, जिसमें तुलसी की पत्तियां होती हैं, जो आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर होती हैं। इसे बनाने के लिए पानी में तुलसी की पत्तियां डालकर उबालें, फिर उसमें थोड़ी अदरक, नींबू रस और शक्कर मिलाएं। यह चाय तनाव कम करने और शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने में मदद करती है। इसके अलावा यह शरीर को साफ करने में भी सहायक है, जिससे आप तरोताजा महसूस करेंगे।

#3 पुदीने की चाय पुदीने की चाय ताजगी से भरी होती है, जिसे गर्मियों में पीना बहुत अच्छा लगता है। इसे बनाने के लिए पानी में पुदीने की पत्तियां डालकर उबालें, फिर उसमें थोड़ी शक्कर या शहद मिलाएं। यह चाय पाचन को सुधारने, पेट की गैस को कम करने और शरीर को ठंडक देने में मदद करती है। इसके अलावा यह चाय मांसपेशियों की थकान को दूर करने में भी सहायक है।

#4 नींबू अदरक की चाय नींबू अदरक की चाय सर्दियों में पीने के लिए बेहतरीन होती है, जिसमें नींबू का खट्टापन और अदरक की गर्माहट मिलती है। इसे बनाने के लिए पहले पानी में कदूकस किया हुआ अदरक डालकर उबालें, फिर उसमें नींबू का रस और शक्कर मिलाएं। यह चाय शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने, सर्दी-खांसी से राहत देने और ऊर्जा देने में मदद करती है। इसके अलावा यह चाय तनाव को कम करने में भी सहायक है।