गर्मियों में डाइट में शामिल करें ये खाद्य पदार्थ, मिलेगी ऊर्जा और स्वास्थ्य रहेगा बेहतर

गर्मियों में शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जिससे थकान, डिहाइड्रेशन और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा भी रहता है। इस मौसम में खान-पान का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ताकि आप तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करें। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताएंगे, जो गर्मियों में शरीर को ठंडक प्रदान करने के साथ-साथ ऊर्जा देते हैं और स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाए रख सकते हैं।

#1 पानी का सेवन बढ़ाएं गर्मियों में पानी की कमी से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना सबसे जरूरी है। दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी जरूर पिएं। इसके अलावा नारियल पानी, तरबूज का रस और नींबू पानी भी पी सकते हैं। ये पेय न केवल आपको ताजगी देते हैं, बल्कि शरीर को ठंडक भी पहुंचाते हैं। सोडा जैसे ठंडे पेय और मीठे पेय पीने से बचें, क्योंकि इनमें शक्कर की मात्रा अधिक होती है, जो सेहत के लिए ठीक नहीं।

#2 तरबूज खाएं तरबूज गर्मियों का सबसे लोकप्रिय फल है, जिसमें ज्यादातर पानी होता है, जो पानी की कमी से बचाने में मदद करता है। इसमें विटामिन-C, विटामिन-A और पोटेशियम जैसे तत्व भी होते हैं, जो शरीर को ठंडक देते हैं। इसके अलावा तरबूज में एक खास तत्व होता है, जो त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाता है और इसे स्वस्थ रखता है। रोजाना एक कटोरी तरबूज खाने से शरीर को भरपूर नमी मिलती है।

#3 खीरा भी है लाभदायक खीरा भी गर्मियों की एक अहम सब्जी, जिसमें ज्यादा पानी और कम कैलोरी पाई जाती हैं। इसमें विटामिन-C और फाइबर होते हैं, जो पाचन क्रिया को सुधारते हैं और पेट को ठंडक देते हैं। खीरा सलाद या स्मूदी में शामिल करके खाया जा सकता है। इसके अलावा खीरे को सीधे भी खाया जा सकता है। यह शरीर को तरोताजा रखता है और त्वचा को ताजगी प्रदान करता है। इसे आप जूस की तरह भी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं।

#4 दही भी है फायदेमंद दही में ऐसे तत्व होते हैं, जो पेट की समस्याओं को दूर करने में सहायक होते हैं। यह पाचन क्रिया को सुधारता है और शरीर की गर्मी को कम करता है। दही में कैल्शियम, विटामिन-B2, विटामिन-B12, पोटेशियम और मैग्नीशियम भी होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। दही को फ्रिज में ठंडा करके खाया जा सकता है या फिर इसकी लस्सी बनाकर पी जा सकती है। इससे शरीर को ठंडक मिलती है और ऊर्जा भी बढ़ती है।