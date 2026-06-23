गर्मियों के दौरान नाश्ते में शामिल करें ये चने के व्यंजन, सेहत के लिए हैं फायदेमंद
क्या है खबर?
चने में प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है, जो मांसाहारियों को भी नहीं मिलती। इसमें मौजूद प्रोटीन शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है, खासतौर से गर्मियों में जब गर्मी के कारण शरीर में प्रोटीन की कमी हो सकती है। ऐसे में रोजाना नाश्ते में चने के व्यंजनों को शामिल करना लाभदायक हो सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो रोजाना नाश्ते में शामिल किए जा सकते हैं।
#1
चने का उपमा
सबसे पहले चने को पानी में भिगोकर रातभर के लिए छोड़ दें। अगली सुबह भीगे हुए चने को पानी से निकालकर मिक्सी में दरदरा पीस लें। अब एक पैन में तेल गर्म करके उसमें राई, उड़द दाल, चना दाल, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च डालकर भूनें। इसके बाद इसमें पीसे हुए चने का पाउडर डालें और भूनें। अंत में इसमें नमक, हल्दी पाउडर और नींबू का रस मिलाएं, फिर इसे गर्मागर्म परोसें।
#2
चने की टिक्की
इसके लिए भी सबसे पहले चने को पानी में भिगोकर रातभर के लिए छोड़ दें। अगली सुबह भीगे हुए चने को मिक्सी में दरदरा पीस लें। अब एक पैन में तेल गर्म करके उसमें जीरा, बारीक कटी हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और पत्तेदार धनिया डालकर भूनें। इसके बाद इसमें पीसे हुए चने का पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और नींबू का रस मिलाएं, फिर इस मिश्रण से छोटी-छोटी टिक्की बनाकर गर्मागर्म परोसें।
#3
चने की चाट
इसके लिए भी सबसे पहले चने को पानी में भिगोकर रातभर के लिए छोड़ दें, फिर भीगे हुए चने को मिक्सी में दरदरा पीस लें। अब एक कटोरे में पीसे हुए चने का पाउडर, बारीक कटी प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट, उबले हुए आलू, नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, नींबू का रस और पत्तेदार धनिया मिलाएं। अंत में इस पर चाट मसाला छिड़ककर इसे परोसें।
#5
चने का ढोकला
इसके लिए भी सबसे पहले चने को पानी में भिगोकर रातभर के लिए छोड़ दें। अगली सुबह भीगे हुए चने को मिक्सी में दरदरा पीस लें। अब एक कटोरे में पीसे हुए चने का पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और बारीक कटी हरी मिर्च मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण में पानी डालकर बैटर तैयार करें, फिर इसे स्टीमर में डालकर पकाएं और तैयार ढोकले पर तड़का लगाकर इसे गर्मागर्म परोसें।