गर्मियों के दौरान नाश्ते में बनाएं ये चना व्यंजन

गर्मियों के दौरान नाश्ते में शामिल करें ये चने के व्यंजन, सेहत के लिए हैं फायदेमंद

लेखन अंजली 11:00 am Jun 23, 202611:00 am

क्या है खबर?

चने में प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है, जो मांसाहारियों को भी नहीं मिलती। इसमें मौजूद प्रोटीन शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है, खासतौर से गर्मियों में जब गर्मी के कारण शरीर में प्रोटीन की कमी हो सकती है। ऐसे में रोजाना नाश्ते में चने के व्यंजनों को शामिल करना लाभदायक हो सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो रोजाना नाश्ते में शामिल किए जा सकते हैं।