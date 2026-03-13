सलाद में शामिल करें ये 5 चीजें, बढ़ जाएगा प्रोटीन का स्तर

सलाद एक पौष्टिक और स्वादिष्ट विकल्प है, जो आपके खाने को संतुलित और सेहतमंद बनाता है। इसमें कई तरह की सब्जियां, फल और अन्य सामग्री होती हैं, जो आपके शरीर को जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स देती हैं। हालांकि, अगर आप सलाद में कुछ खास चीजें मिलाते हैं तो यह और भी पौष्टिक हो सकता है। आइए जानते हैं कि सलाद में क्या-क्या मिलाना चाहिए ताकि यह प्रोटीन से भरपूर हो।

#1 राजमा राजमा एक बेहतरीन प्रोटीन स्रोत है, जो आपके सलाद को और भी पौष्टिक बना सकता है। इसमें फाइबर, आयरन और विटामिन-B भी होता है, जो आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है। राजमा को उबालकर या ग्रिल करके सलाद में मिलाएं ताकि इसका स्वाद बढ़ जाए। यह न केवल आपके सलाद को स्वादिष्ट बनाएगा, बल्कि आपको ऊर्जा भी देगा और लंबे समय तक भरे रहने का अहसास दिलाएगा।

#2 काबुली चना काबुली चना भी सलाद में मिलाने के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें उच्च मात्रा में प्रोटीन होती है, जो मांसाहारी भोजन का विकल्प प्रदान करती है। इसके अलावा इसमें फाइबर, आयरन और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व भी होते हैं, जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। काबुली चना को उबालकर या भूनकर सलाद में मिलाएं ताकि इसका स्वाद और पौष्टिकता बढ़ जाए।

#3 मूंगफली मूंगफली एक बेहतरीन नाश्ता होने के साथ-साथ प्रोटीन का अच्छा स्त्रोत भी है। इसमें कुछ खास प्रकार की चर्बी होती है, जो दिल की सेहत के लिए अच्छी होती है। मूंगफली को भूनकर या सेंककर सलाद में मिलाएं ताकि इसका स्वाद और पौष्टिकता बढ़ जाए। यह न केवल आपके सलाद को स्वादिष्ट बनाएगा, बल्कि आपको ऊर्जा भी देगा और लंबे समय तक भरे रहने का अहसास दिलाएगा। मूंगफली का तड़का आपके सलाद को खास बना देगा।

#4 पनीर पनीर एक ऐसा खाद्य पदार्थ है, जो हर उम्र के लोगों को पसंद आता है। यह दूध से बना होता है और इसमें उच्च मात्रा में कैल्शियम और प्रोटीन होती है। पनीर को छोटे टुकड़ों में काटकर या सेंककर सलाद में मिलाएं ताकि इसका स्वाद बढ़ जाए। यह न केवल आपके सलाद को पौष्टिक बनाएगा, बल्कि आपको ऊर्जा भी देगा और लंबे समय तक भरे रहने का अहसास दिलाएगा। पनीर का तड़का आपके सलाद को खास बना देगा।