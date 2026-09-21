पतझड़ के दौरान स्वस्थ रहना है तो अपनाएं ये आदतें

पतझड़ के मौसम में इन 5 चीजों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, रहेंगे स्वस्थ

लेखन अंजली 10:55 am Sep 21, 202610:55 am

क्या है खबर?

पतझड़ का मौसम साल का एक ऐसा समय है जब तापमान में गिरावट के कारण संक्रमण और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि, अगर आप अपनी दिनचर्या में कुछ स्वास्थ्यवर्धक चीजों को शामिल करते हैं तो इनसे न सिर्फ आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी, बल्कि आप पूरे मौसम तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करेंगे। आइए आज हम आपको 5 ऐसी स्वास्थ्यवर्धक चीजों के बारे में बताते हैं, जो आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रख सकती हैं।