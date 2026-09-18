पतझड़ के मौसम में सुबह की दिनचर्या में शामिल करें ये 5 चीजें, रहेंगे स्वस्थ

सुबह उठते ही एक गिलास पानी पीना बहुत फायदेमंद होता है। यह शरीर को पानी की कमी से बचाता है, पाचन क्रिया को सक्रिय करता है और त्वचा को निखारता है।

पानी पीने से शरीर से हानिकारक तत्व बाहर निकलते हैं और ऊर्जा मिलती है।

इसके अलावा यह शरीर की ऊर्जा को भी बढ़ावा देता है, जिससे वजन नियंत्रित करने में मदद मिलती है।

नियमित रूप से सुबह-सुबह पानी पीने की आदत डालने से आप पूरे दिन तरोताजा महसूस करेंगे।