पतझड़ के दौरान इन फलों का करें सेवन

पतझड़ के दौरान डाइट में शामिल करें ये 5 मौसमी फल, सेहत के लिए हैं फायदेमंद

लेखन अंजली 11:33 am Sep 21, 202611:33 am

क्या है खबर?

पतझड़ का मौसम अपने साथ कई बदलाव लाता है। इस दौरान कई ऐसे मौसमी फल आते हैं, जो न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। इन फलों में विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है, जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे मौसमी फलों के बारे में बताते हैं, जो आपकी सेहत को बेहतर बनाने में सहायक हो सकते हैं।