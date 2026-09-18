मुंहासे वाली त्वचा की देखभाल के लिए इन सामग्रियों को बनाएं स्किन केयर रूटीन का हिस्सा

नीम एक प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल होता है, जो मुंहासे पैदा करने वाले बैक्टीरिया को खत्म करता है।

इसके अलावा नीम में सूजन कम करने के गुण भी होते हैं, जो त्वचा की सूजन को कम करते हैं। नीम की पत्तियों का पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाने से मुंहासों में सुधार होता है।

नीम का नियमित उपयोग करने से आपकी त्वचा साफ और स्वस्थ बनी रहती है। यह प्राकृतिक उपाय त्वचा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और सुरक्षित होता है।