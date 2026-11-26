सुबह के नाश्ते में शामिल करें ये फल

सुबह के नाश्ते में शामिल करें ये 5 फल, सेहत पर पड़ेगा सकारात्मक प्रभाव

लेखन अंजली 12:30 pm Nov 26, 202612:30 pm

क्या है खबर?

संतरे, कीवी, सेब, केले और नाशपाती जैसे फल विटामिन्स और खनिज तत्वों से भरपूर होते हैं। ये फल फाइबर का भी अच्छा स्रोत होते हैं, जो पाचन को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। इनका सेवन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूती प्रदान कर सकता है। इन फलों को नाश्ते में शामिल करना आसान है और इनका स्वाद भी बेहतरीन है। आइए जानते हैं कि इन फलों को नाश्ते का हिस्सा कैसे बनाया जा सकता है।