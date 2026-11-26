सुबह के नाश्ते में शामिल करें ये 5 फल, सेहत पर पड़ेगा सकारात्मक प्रभाव
क्या है खबर?
संतरे, कीवी, सेब, केले और नाशपाती जैसे फल विटामिन्स और खनिज तत्वों से भरपूर होते हैं। ये फल फाइबर का भी अच्छा स्रोत होते हैं, जो पाचन को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। इनका सेवन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूती प्रदान कर सकता है। इन फलों को नाश्ते में शामिल करना आसान है और इनका स्वाद भी बेहतरीन है। आइए जानते हैं कि इन फलों को नाश्ते का हिस्सा कैसे बनाया जा सकता है।
#1
संतरे
संतरे विटामिन-C का बेहतरीन स्रोत हैं, जो शरीर की सुरक्षा करने वाली क्षमता को मजबूत करने में मदद कर सकता है। ये शरीर को हानिकारक तत्वों से होने वाले नुकसान से बचाने में सहायक होते हैं।
साथ ही ये शरीर की सूजन को कम करने में भी मदद कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त संतरे में मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को बेहतर बनाने का काम भी कर सकता है।
#2
सेब
सेब फाइबर, विटामिन-C और हानिकारक तत्वों से लड़ने वाले गुणों से भरपूर होते हैं, जो पाचन को बेहतर बनाने और शरीर की सुरक्षा करने वाली क्षमता को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं।
साथ ही इनमें मौजूद फाइबर खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है। आप सुबह के नाश्ते में सेब को सलाद के तौर पर खा सकते हैं या फिर इसका रस बनाकर भी पी सकते हैं।
#3
कीवी
कीवी में विटामिन-C, विटामिन-K, विटामिन-E और पोटेशियम भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं। ये पोषक तत्व शरीर की सुरक्षा करने वाली क्षमता को मजबूत रखने में मदद कर सकते हैं।
कीवी में हानिकारक तत्वों से लड़ने वाले गुण भी होते हैं, जो शरीर को नुकसान से बचाने में सहायक होते हैं।
साथ ही इसमें मौजूद फाइबर खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है।
#4
नाशपाती
नाशपाती फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीशियम और तांबे से भरपूर होती है और इनमें कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है।
ये पोषक तत्व शरीर की सुरक्षा करने वाली क्षमता को मजबूती देने के साथ पाचन को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकते हैं।
आप नाशपाती का रस बनाकर भी पी सकते हैं या फिर इसे सलाद का हिस्सा भी बना सकते हैं।
#5
केले
केले में मौजूद फाइबर खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है। साथ ही इसमें मौजूद पोटेशियम उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने का काम भी कर सकता है।
केले में हानिकारक तत्वों से लड़ने वाले गुण भी होते हैं, जो शरीर को नुकसान से बचाने में सहायक होते हैं।
आप सुबह के नाश्ते में केले को सलाद का हिस्सा बना सकते हैं या फिर इसका स्मूदी बनाकर भी पी सकते हैं।