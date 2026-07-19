मानसून के दौरान अपनी प्लेट में शामिल करें ये 5 सुपरफूड्स
क्या है खबर?
मानसून के दौरान कई लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहते हैं क्योंकि इस मौसम में संक्रमण और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि, अगर आप अपनी खाने की आदतों में भूले-बिसरे सुपरफूड्स को शामिल करते हैं तो इससे आपका स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे सुपरफूड्स के बारे में बताते हैं, जिन्हें आप मानसून के दौरान अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं।
#1
काजू
काजू में मौजूद पोषक तत्व खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त काजू में मैग्नीशियम की अच्छी खासी मात्रा होती है, जो तनाव और चिंता को दूर करने में मदद कर सकता है।
काजू में मौजूद कॉपर हड्डियों को मजबूत करने के साथ-साथ शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूती प्रदान कर सकता है।
काजू को अपनी खाने की आदतों में शामिल करके आप कई स्वास्थ्य लाभ पा सकते हैं।
#2
कद्दू के बीज
कद्दू के बीज को खाने में शामिल करने से दिल को स्वस्थ रखने में मदद मिल सकती है।
दरअसल, कद्दू के बीज में मैग्नीशियम की भरपूर मात्रा होती है, जो दिल की मांसपेशियों को आराम देने में मदद कर सकता है।
इसके अलावा ये बीज शरीर में मैग्नीशियम के स्तर को संतुलित बनाए रखने में भी सहायक हैं। कद्दू के बीजों का सेवन करके आप अपने दिल को स्वस्थ रख सकते हैं।
#3
मक्का
मक्का में मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है।
इसके अलावा मक्का में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो कब्ज जैसी पाचन समस्याओं से राहत दिला सकते हैं।
मक्का में मौजूद खनिज शरीर में पानी के संतुलन को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं।
इसके साथ ही इसमें मौजूद मैग्नीशियम मांसपेशियों को आराम देने में मदद कर सकता है। मक्का का सेवन पाचन के लिए फायदेमंद हो सकता है।
#4
शकरकंद
शकरकंद में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त शकरकंद में मौजूद गुण शरीर में मौजूद हानिकारक तत्वों को दूर करने में सहायक हो सकते हैं। शकरकंद का सेवन आंखों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में भी मदद कर सकता है।
#5
राजमा
राजमा में मौजूद तत्व कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें मौजूद पोषक तत्व खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी कम कर सकते हैं।
राजमा का सेवन दिल की बीमारियों के जोखिम को कम करने में भी मदद कर सकता है। राजमा को अपनी खाने की आदतों में शामिल करके आप कई स्वास्थ्य लाभ पा सकते हैं।