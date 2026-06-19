गर्मियों में खाने में शामिल करें ये 5 मसाले, शरीर को देते हैं ठंडक
क्या है खबर?
गर्मियों में शरीर का तापमान बढ़ जाता है और इससे कई समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि, कुछ मसाले ऐसे होते हैं, जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। ये मसाले न केवल खाने का स्वाद बढ़ाते हैं, बल्कि शरीर को ठंडक भी देते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे मसालों के बारे में बताते हैं, जिन्हें गर्मियों के दौरान अपने खान-पान में शामिल करने से शरीर को ठंडक मिल सकती है।
#1
सौंफ
सौंफ का सेवन पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। इसके अलावा यह शरीर के तापमान को कम करने में भी मदद कर सकती है। लाभ के लिए सौंफ की चाय बनाकर पिएं या फिर इसकी मिठाई बनाकर खाएं। सौंफ की चाय बनाने के लिए एक कप पानी में एक चम्मच सौंफ डालकर उबालें, फिर इसे छानकर पीएं। आप चाहें तो सौंफ को भूनकर भी इसका सेवन कर सकते हैं।
#2
पुदीना
पुदीना एक ऐसा मसाला है, जो शरीर को ठंडक देने के साथ-साथ कई स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान कर सकता है। यह पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने, पेट की जलन को कम करने और पेट की गैस को दूर करने में भी मदद कर सकता है। लाभ के लिए पुदीने की चाय बनाकर पिएं या फिर पुदीने की चटनी बनाकर खाएं। पुदीने की चटनी बनाने के लिए पुदीने की पत्तियों को पीसकर उसका सेवन करें।
#3
धनिया
धनिया एक ऐसा मसाला है, जो शरीर को ठंडक देने के साथ-साथ कई सेहतमंद गुण भी प्रदान कर सकता है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा धनिया पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में भी मदद कर सकता है। लाभ के लिए धनिये की चाय बनाकर पिएं या फिर इसकी चटनी बनाकर खाएं। आप इसे अपने रोजाना के खाने में भी शामिल करके खा सकते हैं।
#4
काली मिर्च
काली मिर्च एक ऐसा मसाला है, जो खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ शरीर को ठंडक देने में भी मदद कर सकता है। इसमें सूजन कम करने वाले तत्व होते हैं, जो शरीर की सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा काली मिर्च का सेवन प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती देने में भी मदद कर सकता है। लाभ के लिए काली मिर्च का छिलका निकालकर उसका सेवन करें।
#5
इलायची
इलायची एक ऐसा मसाला है, जो खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ शरीर को ठंडक देने में भी मदद कर सकता है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को ठंडक देने के साथ-साथ कई अन्य लाभ भी प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा इलायची का सेवन मुंह की दुर्गंध को दूर करने और पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने आदि में भी मदद कर सकता है। आप इसे चाय में मिलाकर भी पी सकते हैं।