पेट को ठंडा रखने वाले मसाले

गर्मियों में खाने में शामिल करें ये 5 मसाले, शरीर को देते हैं ठंडक

लेखन सयाली 03:58 pm Jun 19, 202603:58 pm

क्या है खबर?

गर्मियों में शरीर का तापमान बढ़ जाता है और इससे कई समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि, कुछ मसाले ऐसे होते हैं, जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। ये मसाले न केवल खाने का स्वाद बढ़ाते हैं, बल्कि शरीर को ठंडक भी देते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे मसालों के बारे में बताते हैं, जिन्हें गर्मियों के दौरान अपने खान-पान में शामिल करने से शरीर को ठंडक मिल सकती है।