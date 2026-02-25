पूरा दिन ऊर्जा से भरपूर रहने के लिए बनाएं ये 5 बेरीज पेय, आसान हैं रेसिपी

सुबह की शुरुआत ऊर्जा से भरपूर होनी चाहिए और इसके लिए बेरीज पेय एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। बेरीज में मौजूद विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर को ताजगी और ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ खास और स्वादिष्ट बेरीज पेय की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। ये पेय न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं।

#1 स्ट्रॉबेरी और पुदीने का जादू स्ट्रॉबेरी और पुदीने का पेय गर्मियों में ताजगी देने वाला होता है। इसे बनाने के लिए ताजे स्ट्रॉबेरी को पीस लें, फिर इसमें थोड़ा सा नींबू का रस और शहद मिलाएं। अब इस मिश्रण को पानी में घोलें और ऊपर से ताजे पुदीने की पत्तियां डालें। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद विटामिन-C आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और पुदीना आपको ठंडक पहुंचाता है।

#2 ब्लूबेरी और नारियल पानी का मिश्रण ब्लूबेरी और नारियल पानी का मिश्रण एक अनोखा पेय है, जो आपकी सुबह को खास बना सकता है। इसके लिए ताजे नारियल पानी में ब्लूबेरी को मिलाएं और इसमें थोड़ा सा शहद मिलाएं। इस पेय में विटामिन-C, पोटेशियम और फाइबर होते हैं, जो आपकी त्वचा को निखारते हैं और शरीर को हाइड्रेट रखते हैं। यह पेय स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी है, जिससे आप दिनभर ऊर्जावान महसूस करेंगे।

#3 रसभरी और अदरक का जादू रसभरी और अदरक का पेय एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है, जो आपके पाचन तंत्र को सुधार सकता है। इसके लिए ताजे रसभरी को पीस लें, फिर इसमें थोड़ा सा अदरक का रस मिलाएं। अब इस मिश्रण को ठंडे पानी या सोडा में घोलें और ऊपर से बर्फ डालें। यह पेय न केवल पाचन क्रिया के लिए अच्छा है, बल्कि इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी त्वचा को भी निखारते हैं।

#4 करौंदे और तुलसी का मिश्रण करौंदे और तुलसी का मिश्रण एक ऐसा पेय है, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसे बनाने के लिए ताजे करौंदे को पीस लें, फिर इसमें तुलसी की पत्तियां डालकर फिर से पीस लें। अब इस मिश्रण को पानी या सोडा में घोलें और ऊपर से बर्फ डालें। यह पेय विटामिन-C और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती प्रदान करते हैं।