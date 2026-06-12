जीवन में शामिल करें ये गतिविधियां

जीवन में शामिल करें ये 5 गतिविधियां, स्वास्थ्य रहेगा बेहतर

लेखन अंजली 06:00 am Jun 12, 202606:00 am

क्या है खबर?

ज्यादातर लोग समय बिताने के लिए घर के अंदर रहना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाहर समय बिताने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बाहर समय बिताने से तनाव कम होता है, नींद में सुधार होता है और ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गतिविधियों के बारे में बताते हैं, जो आपको बाहर जाकर करनी चाहिए ताकि आप स्वस्थ और खुशहाल रह सकें।