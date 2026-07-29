सुबह के नाश्ते में ऐसे शामिल करें सूरजमुखी के बीज

सुबह के नाश्ते में शामिल करें सूरजमुखी के बीज, सेहत के लिए हैं फायदेमंद

लेखन अंजली 02:11 pm Jul 29, 202602:11 pm

क्या है खबर?

सूरजमुखी के बीज एक पौष्टिक और स्वादिष्ट विकल्प हैं, जिन्हें आप अपने नाश्ते में शामिल कर सकते हैं। ये बीज न केवल स्वाद में बेहतरीन हैं, बल्कि इनमें कई जरूरी पोषक तत्व भी होते हैं। सूरजमुखी के बीजों में विटामिन-E, मैग्नीशियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद हैं। आइए जानें कि आप कैसे अपने नाश्ते में सूरजमुखी के बीजों को शामिल कर सकते हैं।