सुबह के नाश्ते में शामिल करें सूरजमुखी के बीज, सेहत के लिए हैं फायदेमंद
क्या है खबर?
सूरजमुखी के बीज एक पौष्टिक और स्वादिष्ट विकल्प हैं, जिन्हें आप अपने नाश्ते में शामिल कर सकते हैं। ये बीज न केवल स्वाद में बेहतरीन हैं, बल्कि इनमें कई जरूरी पोषक तत्व भी होते हैं। सूरजमुखी के बीजों में विटामिन-E, मैग्नीशियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद हैं। आइए जानें कि आप कैसे अपने नाश्ते में सूरजमुखी के बीजों को शामिल कर सकते हैं।
#1
सूरजमुखी के बीजों का दलिया
सूरजमुखी के बीजों का दलिया एक बेहतरीन नाश्ता हो सकता है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले ओट्स को पानी या दूध में पकाएं, फिर इसमें थोड़े भुने हुए सूरजमुखी के बीज डालें। आप इसमें अपने पसंदीदा फल जैसे केले या सेब भी मिला सकते हैं। यह नाश्ता आपको ऊर्जा देने के साथ-साथ पाचन को भी सुधारता है।
इसके अलावा इसमें मौजूद फाइबर आपके पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराएगा।
#2
सूरजमुखी के बीजों की स्मूदी
सुबह-सुबह ताजगी भरी ड्रिंक पीना किसे पसंद नहीं होता? सूरजमुखी के बीजों की स्मूदी बनाने के लिए सबसे पहले एक ब्लेंडर में दही, दूध, केला और थोड़े भुने हुए सूरजमुखी के बीज डालकर अच्छे से मिलाएं।
आप चाहें तो इसमें शहद या मेपल सिरप भी मिला सकते हैं ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए। यह स्मूदी न केवल स्वादिष्ट है बल्कि पोषण से भरपूर भी है और आपको पूरे दिन ऊर्जा प्रदान करती है।
#3
सूरजमुखी के बीजों की उपमा
उपमा एक पारंपरिक दक्षिण भारतीय व्यंजन है, जिसे सूजी से बनाया जाता है। लेकिन अगर आप इसे सेहतमंद बनाना चाहते हैं तो इसमें सूजी की जगह बारीक कटे हुए सूरजमुखी के बीज मिला सकते हैं।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले तेल गर्म करें, फिर उसमें राई, उड़द दाल, चना दाल, करी पत्ता और हरी मिर्च डालें। अब इसमें बारीक कटे हुए प्याज और टमाटर डालें, फिर इसमें भुने हुए सूरजमुखी के बीज डालकर मिलाएं।
#4
सूरजमुखी के बीजों की खीर
अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं तो सूरजमुखी के बीजों की खीर आजमाएं।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले दूध में चीनी मिलाकर उबालें, फिर इसमें भुने हुए सूरजमुखी के बीज डालें और धीमी आंच पर पकने दें। जब दूध गाढ़ा हो जाए तो इसमें इलायची पाउडर डालकर गैस बंद कर दें।
यह खीर न केवल स्वादिष्ट है बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व भी आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं।
#5
सूरजमुखी के बीजों वाला परांठा
परांठा तो सभी को पसंद होता है तो क्यों न इसे थोड़ा सेहतमंद बनाया जाए? इसके लिए गेहूं आटे में बारीक कटे हुए सूरजमुखी के बीज मिलाकर गूंध लें।
अब इस आटे से परांठे बनाकर घी या तेल लगाकर तवे पर सेंक लें। यह परांठा न केवल स्वादिष्ट है बल्कि पौष्टिक भी है।
इन सभी तरीकों से आप आसानी से अपने रोजमर्रा के नाश्ते में सूरजमुखी के बीजों को शामिल कर सकते हैं।