नीले और हरे रंग की शैवाल है स्पिरुलिना, इसे खाने से मिल सकते हैं ये फायदे
क्या है खबर?
स्पिरुलिना एक प्रकार की नीली-हरी शैवाल है, जो प्राकृतिक रूप से समुद्र और मीठे पानी की झीलों में पाई जाती है। इसे सुपरफूड भी कहा जाता है, क्योंकि यह विटामिन, खनिज, प्रोटीन और एंटी-ऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। स्पिरुलिना का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। आइए जानते हैं कि स्पिरुलिना को डाइट में शामिल करने से क्या-क्या लाभ मिल सकते हैं। इसे पाउडर के रूप में बाजार में बेचा जाता है।
#1
प्रतिरक्षा को मजबूती देने में है सहायक
स्पिरुलिना में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट और विटामिन प्रतिरक्षा को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं। यह शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत को बढ़ाने में सहायक हो सकता है।
नियमित रूप से स्पिरुलिना का सेवन करने से शरीर संक्रमण और बीमारियों से लड़ने में अधिक सक्षम हो सकता है। इसके अलावा स्पिरुलिना में पाए जाने वाले पोषक तत्व शरीर की सफेद रक्त कोशिकाओं को सक्रिय रखने में भी मदद कर सकते हैं।
#2
वजन को नियंत्रित करने में है कारगर
अगर आप वजन को नियंत्रित करना चाहते हैं तो इसके लिए भी स्पिरुलिना का सेवन फायदेमंद हो सकता है। स्पिरुलिना में मौजूद प्रोटीन और फाइबर शरीर के चयापचय को बढ़ावा देते हैं, जिससे कैलोरी बर्न होती है और वजन घटाने में मदद मिलती है।
इसके अलावा यह लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस करवाता है, जिससे अनावश्यक खाने की इच्छा कम होती है। इस प्रकार स्पिरुलिना का सेवन वजन घटाने में सहायक हो सकता है।
#3
रक्तचाप को कर सकता है नियंत्रित
रक्तचाप को नियंत्रित रखने में भी स्पिरुलिना मदद कर सकता है। इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स रक्त वाहिकाओं को स्वस्थ रखते हैं और रक्त प्रवाह को बेहतर बनाते हैं।
इसके अलावा स्पिरुलिना में पाए जाने वाले खास पोषक तत्व रक्तचाप के स्तर को संतुलित रखने में भी मदद कर सकते हैं। हालांकि, अगर किसी को पहले से ही कम या अधिक रक्तचाप की समस्या है तो वह डॉक्टर की सलाह के बाद ही इसका सेवन करें।
#4
सूजन कम करने में है सहायक
स्पिरुलिना में सूजन कम करने वाले तत्व होते हैं, जो सूजन और जलन को कम करने में मदद करते हैं। यह गुण त्वचा की समस्याओं, जैसे एक्जिमा और सोरायसिस के लिए भी फायदेमंद हो सकता है।
इसके अलावा यह गुण शरीर की अंदरूनी सूजन को भी कम करता है, जिससे कई बीमारियों का खतरा कम होता है। स्पिरुलिना का सेवन करने से आप स्वस्थ और ताजगी महसूस कर सकते हैं।