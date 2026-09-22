स्पिरुलिना के सेवन के फायदे

नीले और हरे रंग की शैवाल है स्पिरुलिना, इसे खाने से मिल सकते हैं ये फायदे

लेखन सयाली 03:41 pm Sep 22, 202603:41 pm

क्या है खबर?

स्पिरुलिना एक प्रकार की नीली-हरी शैवाल है, जो प्राकृतिक रूप से समुद्र और मीठे पानी की झीलों में पाई जाती है। इसे सुपरफूड भी कहा जाता है, क्योंकि यह विटामिन, खनिज, प्रोटीन और एंटी-ऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। स्पिरुलिना का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। आइए जानते हैं कि स्पिरुलिना को डाइट में शामिल करने से क्या-क्या लाभ मिल सकते हैं। इसे पाउडर के रूप में बाजार में बेचा जाता है।