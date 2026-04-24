खाने में कद्दू के बीज शामिल करना चाहते हैं? अपनाएं ये तरीके

कद्दू के बीज एक खास तरह का भोजन हैं। ये न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। इनमें प्रोटीन, फाइबर और कई जरूरी विटामिन्स होते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिनसे आप कद्दू के बीज को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं और इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। इन सरल तरीकों से आप अपने खाने में कद्दू के बीज को आसानी से शामिल कर सकते हैं।

#1 सलाद में करें शामिल सलाद में कद्दू के बीज डालने से इसका स्वाद और पौष्टिकता दोनों बढ़ जाते हैं। आप अपने रोजमर्रा के सलाद में टमाटर, खीरा, प्याज और गाजर जैसी सब्जियों के साथ थोड़ा सा भुने हुए कद्दू के बीज डाल सकते हैं। इससे सलाद न केवल स्वादिष्ट बनेगा बल्कि इसमें प्रोटीन और फाइबर की मात्रा भी बढ़ जाएगी, जो आपके पाचन तंत्र को बेहतर बनाएगा और आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराएगा।

#2 नाश्ते के रूप में खाएं कद्दू के बीज को नाश्ते के रूप में खाना भी एक अच्छा तरीका है। आप इसे भूनकर या नमक डालकर खा सकते हैं। भुने हुए कद्दू के बीज न केवल कुरकुरे होते हैं बल्कि इनमें मौजूद पोषक तत्व भी आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कद्दू के बीजों को थोड़े-से तेल में भूनें, फिर उसमें नमक और अपनी पसंदीदा मसाले डालकर इसे गर्मागर्म परोसें।

Advertisement

#3 पेय में मिलाएं अगर आप रोजाना पेय पदार्थ पीते हैं तो उसमें भी आप कद्दू के बीज मिला सकते हैं। यह आपके पेय को और भी पौष्टिक बना देगा और उसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएगा। इसके लिए आप अपने पसंदीदा फलों जैसे केला, आम या स्ट्रॉबेरी के साथ थोड़े से भुने हुए कद्दू के बीज मिलाकर पीसें, जिससे आपका पेय न केवल स्वादिष्ट बनेगा बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा होगा। इससे आपको भरपूर ऊर्जा मिलेगी और आपका दिन बेहतर जाएगा।

Advertisement

#4 दही या दूध में डालें दही या दूध में भी आप कद्दू के बीज डाल सकते हैं। यह एक अच्छा नाश्ता हो सकता है, जिसमें आपको भरपूर पोषण मिलेगा। दही या दूध में कद्दू के बीज डालने से उसका स्वाद बढ़ जाता है और यह अधिक पौष्टिक बन जाता है। आप इसे बनाने के लिए ताजे दही या दूध में थोड़े से भुने हुए कद्दू के बीज मिलाएं, फिर इसमें थोड़ा-सा शहद या चीनी डालकर इसे अच्छी तरह मिलाएं।