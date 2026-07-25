लोंगान के सेवन से मिलने वाले फायदे

सुपरफूड्स की लिस्ट में शामिल करें लोंगान, जानिए इसके सेवन के फायदे

लेखन अंजली 07:16 pm Jul 25, 202607:16 pm

क्या है खबर?

लोंगान एक ऐसा फल है, जो देखने में अंगूर जैसा लगता है, लेकिन इसका स्वाद बहुत खास होता है। यह फल न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें कई सेहतमंद गुण भी होते हैं। लोंगान का सेवन करने से कई बीमारियों से बचाव होता है और यह शरीर को पोषण भी देता है। आइए आज हम आपको बताते हैं कि लोंगान को अपनी डाइट में कैसे शामिल करना चाहिए और इसके क्या-क्या फायदे हैं।