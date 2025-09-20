अपने स्किनकेयर रूटीन में शामिल करें लैक्टिक एसिड, इससे आपकी त्वचा को होंगे ये 5 फायदे
जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, त्वचा का निखार कम होता जाता है। चेहरे पर महीन रेखाएं और झुर्रियां नजर आने लगती हैं और दाग-धब्बे भी लुक को बिगाड़ देते हैं। अगर आप भी इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो आपको त्वचा की देखभाल के लिए लैक्टिक एसिड इस्तेमाल करना चाहिए। यह एक अल्फा हाइड्रॉक्सी एसिड (AHA) होता है, जो दूध और फेर्मेंटेड उत्पादों से प्राप्त होता है। आइए इसे इस्तेमाल करने के मुख्य लाभ जानते हैं।
#1
महीन रेखाओं और झुर्रियों से मिलता है छुटकारा
बढ़ती उम्र के कारण पैदा होने वाली समस्याओं को दूर करने में लैक्टिक एसिड बेहद मददगार साबित हो सकता है। इसके नियमित इस्तेमाल से आप चेहरे पर नजर आने वाली महीन रेखाओं को कम कर सकते हैं। साथ ही इसे लगाने से झुर्रियों का भी सफाया हो जाता है। कोशिकाओं की मरम्मत करने और कोलेजन को बढ़ावा देने वाले गुणों के चलते लैक्टिक एसिड धीरे-धीरे त्वचा की बनावट में सुधार करता है और उसे मुलायम बना देता है।
#2
त्वचा में आता है निखार
कई लोगों की त्वचा पर धूप के संपर्क में आने से असमान रंगत और दाग-धब्बे हो जाते हैं। ऐसे में लैक्टिक एसिड का उपयोग करना फायदेमंद साबित हो सकता है। यह पुरानी कोशिकाओं को हटाकर नई कोशिकाएं पैदा करता है, जिससे धब्बे हल्के होने लगते हैं और रंजकता भी दूर हो जाती है। अगर आप इसे रोजाना इस्तेमाल करेंगे तो कुछ ही समय में आपकी त्वचा प्राकृतिक रूप से निखरी और बेदाग दिखने लगेगी।
#3
बढ़ता है कोलेजन
कोलेजेन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, जो त्वचा में कसाव लाने और उसे हाइड्रेट करने का काम करता है। बढ़ती उम्र के साथ त्वचा में यह प्रोटीन कम होने लगता है, जिससे झुर्रियां आदि बढ़ जाती हैं। त्वचा पर लैक्टिक एसिड लगाने से कोलेजन का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। इससे आपकी त्वचा में कसाव बना रहेगा और आप जवान नजर आएंगे। इतना ही नहीं, इसके इस्तेमाल से त्वचा को हाइड्रेटेड रखने में भी मदद मिलेगी।
#4
त्वचा होती है एक्सफोलिएट
लैक्टिक एसिड सौम्य तरीके से त्वचा को एक्सफोलिएट करने का काम करता है। यह कठोर स्क्रब की तरह त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाता और उसे गहराई तक साफ भी कर देता है। इसका काम प्राकृतिक रूप से मृत त्वचा कोशिकाओं को हटाकर नई कोशिकाओं का उत्पादन बढ़ाना होता है। साथ ही इसके जरिए ब्लैकहेड्स का भी सफाया हो जाता है, जिससे त्वचा साफ नजर आती है। लैक्टिक एसिड रोमछिद्रों को कम करने में भी मदद करता है।
#5
संवेदनशील त्वचा के लिए सुरक्षित
जिन लोगों की त्वचा संवेदनशील होती है, उन्हें ज्यादातर सक्रीय सामग्रियों से परहेज करने की सलाह दी जाती है। हालांकि, ऐसे लोग लैक्टिक एसिड को त्वचा की देखभाल का हिस्सा बना सकते हैं। यह सामग्री कोमल होती है, जो बिना जलन पैदा किए त्वचा को एक्सफोलिएट करती है। इसके अणु बड़े आकार के होते हैं, जो अन्य एसिड की तुलना में त्वचा में धीरे और कम गहराई तक प्रवेश करते हैं।