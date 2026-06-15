जीवन में शामिल करें जर्नलिंग, मिल सकते हैं ये 5 प्रमुख लाभ

#4

भावनात्मक संतुलन बनाए रखने का तरीका

जर्नलिंग हमारे भावनात्मक संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। जब हम अपनी भावनाओं को लिखते हैं तो उन्हें समझना आसान हो जाता है और हम बेहतर तरीके से प्रतिक्रिया दे पाते हैं। इससे हमारी भावनात्मक समझ बढ़ती है और हम कठिन परिस्थितियों में शांत रह पाते हैं। नियमित रूप से जर्नलिंग करने से हम अपने भीतर की गहराइयों को समझ पाते हैं और आत्म-विश्लेषण का अवसर मिलता है, जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है।