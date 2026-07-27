नाश्ते में शामिल करें अंजीर, चमकती त्वचा पाने में मिलेगी मदद
क्या है खबर?
अंजीर एक ऐसा फल है, जो स्वाद के साथ-साथ कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होता है। यह न केवल शरीर को ऊर्जा देता है, बल्कि त्वचा को भी चमकदार बनाने में मदद करता है। अंजीर में विटामिन-A, विटामिन-C और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो त्वचा की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि नाश्ते में अंजीर को कैसे शामिल किया जा सकता है ताकि चेहरे पर निखार आए।
#1
सुबह-सुबह खाली पेट अंजीर खाना
सुबह-सुबह खाली पेट अंजीर खाना बहुत फायदेमंद होता है। यह आपकी त्वचा को ताजगी और ऊर्जा प्रदान करता है।
अंजीर में मौजूद विटामिन-C और एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी त्वचा को साफ और चमकदार बनाते हैं।
इसके लिए आप सुबह नाश्ते से पहले 1-2 सूखे अंजीर खा सकते हैं या फिर इसे पानी में भिगोकर भी खा सकते हैं। इससे आपकी त्वचा को पोषण मिलेगा और वह स्वस्थ रहेगी।
#2
अंजीर का शेक बनाकर पीना
अंजीर का शेक बनाकर पीना भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। इसके लिए आप एक मिक्सर में कुछ सूखे अंजीर, दूध या दही, और थोड़ी शहद मिलाकर शेक बना सकते हैं।
इसे पीने से आपकी त्वचा को जरूरी पोषण मिलेगा और वह निखरेगी। इस शेक में विटामिन-C और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो आपकी त्वचा को स्वस्थ रखते हैं।
इसे रोजाना पीने से आपकी त्वचा में चमक आएगी और वह तरोताजा महसूस करेगी।
#3
अंजीर के साथ अन्य फलों का मिश्रण
अंजीर के साथ अन्य फलों जैसे केला, सेब या आम मिलाकर खाने से भी लाभ होता है। इससे विटामिन्स और मिनरल्स का संतुलित मिश्रण प्राप्त होता है, जो त्वचा को स्वस्थ रखता है।
आप इन फलों को काटकर एक कटोरे में मिलाकर खा सकते हैं या फिर जूस बना सकते हैं।
इस मिश्रण में मौजूद पोषक तत्व आपकी त्वचा को पोषण देंगे और उसे निखार देंगे। नियमित उपयोग से आपकी त्वचा में चमक आएगी।
#4
रातभर पानी में भिगोए हुए अंजीर का सेवन
रातभर पानी में भिगोए हुए अंजीर का सेवन करने से भी लाभ होता है।
रातभर पानी में अंजीर भिगोकर सुबह उठकर उस पानी को पी लें और अंजीर खा लें। इससे आपकी त्वचा को अंदर से पोषण मिलेगा और वह स्वस्थ रहेगी।
अंजीर में मौजूद विटामिन-C और एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी त्वचा को निखार देंगे और उसे तरोताजा महसूस होगा। नियमित उपयोग से आपकी त्वचा की चमक बढ़ेगी और वह मुलायम बनेगी।