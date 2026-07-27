त्वचा के लिए नाश्ते में ऐसे शामिल करें अंजीर

नाश्ते में शामिल करें अंजीर, चमकती त्वचा पाने में मिलेगी मदद

लेखन अंजली 05:08 pm Jul 27, 202605:08 pm

क्या है खबर?

अंजीर एक ऐसा फल है, जो स्वाद के साथ-साथ कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होता है। यह न केवल शरीर को ऊर्जा देता है, बल्कि त्वचा को भी चमकदार बनाने में मदद करता है। अंजीर में विटामिन-A, विटामिन-C और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो त्वचा की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि नाश्ते में अंजीर को कैसे शामिल किया जा सकता है ताकि चेहरे पर निखार आए।