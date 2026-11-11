सर्दियों में ऐसे करें धनिये की देखभाल

सर्दियों में इन तरीकों से करें धनिये की देखभाल, मिलेगा भरपूर उत्पादन

लेखन अंजली 10:43 am Nov 11, 202610:43 am

क्या है खबर?

धनिये के पत्ते कई व्यंजनों का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ खान-पान में भी अहम भूमिका निभाते हैं। खासतौर से सर्दियों में इसकी मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में अगर आप अपने घर में धनिये का पौधा लगाना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा। आइए आज हम आपको धनिये के पौधे की देखभाल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं ताकि आपको इस पौधे से भरपूर उत्पादन मिल सके।