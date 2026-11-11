सर्दियों में इन तरीकों से करें धनिये की देखभाल, मिलेगा भरपूर उत्पादन
क्या है खबर?
धनिये के पत्ते कई व्यंजनों का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ खान-पान में भी अहम भूमिका निभाते हैं। खासतौर से सर्दियों में इसकी मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में अगर आप अपने घर में धनिये का पौधा लगाना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा। आइए आज हम आपको धनिये के पौधे की देखभाल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं ताकि आपको इस पौधे से भरपूर उत्पादन मिल सके।
बीज
धनिये के बीजों का चयन करें
धनिये की सफल खेती के लिए सही बीज का चयन करना बहुत जरूरी है। अच्छे गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करें, जो जल्दी अंकुरित हों और रोगों से मुक्त हों।
इसके लिए स्थानीय नर्सरी या कृषि विभाग से सलाह लें ताकि आपको अच्छे और स्वस्थ बीज मिल सकें।
इस बात का भी ध्यान रखें कि बीज ताजे हों और उनकी वैधता अवधि पूरी न हुई हो। इससे आपके धनिये के पौधे को बेहतर उत्पादन मिलेगा।
मिट्टी
सही मिट्टी का करें चयन
धनिये के पौधे के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली मिट्टी का होना बहुत जरूरी है। इसके लिए ऐसी मिट्टी सबसे उपयुक्त रहती है, जिसमें प्राकृतिक खाद हो और वह अच्छी तरह से सड़ी हो।
इसके अलावा मिट्टी का अम्लीय स्तर 6 से 7 तक होना चाहिए ताकि पौधे को सभी जरूरी पोषक तत्व मिल सकें।
अगर आपके पास ऐसी मिट्टी नहीं है तो आप नर्सरी से खरीदी गई तैयार मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं।
धूप
पर्याप्त धूप मिलना है जरूरी
धनिये का पौधा सूरज की रोशनी पसंद करता है इसलिए इसे ऐसी जगह पर लगाएं जहां दिनभर धूप मिल सके।
सुबह की धूप सबसे अच्छी होती है क्योंकि यह पौधे को ऊर्जा देती है और उसे स्वस्थ रखती है।
अगर आप इसे घर के अंदर लगा रहे हैं तो रोजाना 4-6 घंटे की धूप जरूर दें। इससे पौधे की वृद्धि अच्छी होती है और वह हरा-भरा रहता है, जिससे आपको भरपूर उत्पादन मिलता है।
पानी
नियमित पानी देना है जरूरी
धनिये के पौधे को स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से पानी देना जरूरी है, लेकिन ध्यान रखें कि अधिक पानी न हो क्योंकि इससे जड़ सड़न हो सकती है।
सबसे अच्छा है कि सुबह के समय हल्का पानी दें और शाम को भी थोड़ा पानी दें।
अगर मौसम बहुत ठंडा हो तो हफ्ते में दो बार ही पानी दें। इससे आपका धनिये का पौधा स्वस्थ रहेगा और आपको भरपूर उत्पादन मिलेगा।
खाद
समय-समय पर खाद डालते रहें
धनिये के पौधे को पोषण देने के लिए समय-समय पर खाद डालना जरूरी है। जैविक खाद जैसे गोबर की खाद या कंपोस्ट सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि ये पौधे को प्राकृतिक रूप से पोषण प्रदान करते हैं।
महीने में एक बार या जब मिट्टी सूखी दिखे तब खाद डालें। इससे आपका धनिये का पौधा तेजी से बढ़ेगा और आपको भरपूर उत्पादन मिलेगा।
इन सरल तरीकों को अपनाकर आप आसानी से अपने घर पर ताजा और स्वादिष्ट धनिये उगा सकते हैं।