सर्दियों में रूखी त्वचा पर आएगा निखार, इन 5 स्क्रब्स को बनाकर करें इस्तेमाल
क्या है खबर?
सर्दियों का मौसम त्वचा की देखभाल के लिए चुनौतीपूर्ण होता है, खासकर जब आपकी त्वचा रूखी हो। ठंड के कारण त्वचा की नमी खो जाती है और वह बेजान दिखने लगती है। हालांकि, कुछ घरेलू उपाय आपकी त्वचा को फिर से ताजगी दे सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे घरेलू स्क्रब्स के बारे में बताएंगे, जो आपकी रूखी त्वचा को मुलायम और चमकदार बना सकते हैं।
#1
चीनी और जैतून के तेल का स्क्रब
चीनी और जैतून का तेल मिलाकर एक असरदार स्क्रब बनाया जा सकता है।
इसके लिए 2 चम्मच चीनी में एक चम्मच जैतून का तेल मिलाएं। इस मिश्रण को धीरे-धीरे अपने चेहरे या हाथों पर मलें और कुछ मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें।
यह स्क्रब मृत त्वचा को हटाता है और त्वचा को नमी देता है, जिससे आपकी त्वचा मुलायम और चमकदार लगती है। नियमित उपयोग से त्वचा की नमी बनी रहती है।
#2
कॉफी और नारियल तेल का मिश्रण
कॉफी के दानों में मौजूद गुण मृत त्वचा को हटाने में मदद करते हैं, जबकि नारियल तेल त्वचा को गहराई से पोषण देता है।
एक चम्मच कॉफी पाउडर में थोड़ा-सा नारियल तेल मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट तैयार करें। इस मिश्रण को अपने शरीर पर हल्के हाथों से रगड़ें और फिर गुनगुने पानी से धो लें।
यह मिश्रण त्वचा को ताजगी और ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे आपकी त्वचा मुलायम और चमकदार लगती है।
#3
बादाम का तेल और ओटमील का मिश्रण
बादाम का तेल विटामिन से भरपूर होता है, जो त्वचा को पोषण देता है और उसे मुलायम बनाता है। ओटमील त्वचा की सफाई करता है और उसे मुलायम बनाता है।
एक चम्मच ओटमील पाउडर में कुछ बूंद बादाम का तेल मिलाकर एक पेस्ट तैयार करें। इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाकर हल्के हाथों से मलें और फिर ठंडे पानी से धो लें।
यह मिश्रण त्वचा को नमी प्रदान करता है और उसे स्वस्थ बनाए रखता है।
#4
शहद और नींबू का मिश्रण
शहद प्राकृतिक मॉइस्चराइजर है, जबकि नींबू त्वचा की चमक बढ़ाता है।
एक चम्मच शहद में कुछ बूंद नींबू का रस मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट तैयार करें। इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाकर 10-15 मिनट तक छोड़ दें, फिर ठंडे पानी से धो लें।
यह मिश्रण त्वचा को ताजगी और ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे आपकी त्वचा मुलायम और चमकदार दिखती है। नियमित उपयोग से त्वचा की नमी बनी रहती है और वह स्वस्थ बनी रहती है।
#5
दूध और हल्दी का मिश्रण
दूध में पोषण तत्व होते हैं, जो त्वचा को पोषण देता है। हल्दी के गुण त्वचा को स्वस्थ बनाए रखते हैं।
एक चम्मच दूध में चुटकीभर हल्दी मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट तैयार करें। इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाकर 10 मिनट तक छोड़ दें, फिर ठंडे पानी से धो लें।
यह मिश्रण त्वचा को नमी प्रदान करता है और उसे स्वस्थ बनाए रखता है।