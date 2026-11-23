बादाम का तेल विटामिन से भरपूर होता है, जो त्वचा को पोषण देता है और उसे मुलायम बनाता है। ओटमील त्वचा की सफाई करता है और उसे मुलायम बनाता है।

एक चम्मच ओटमील पाउडर में कुछ बूंद बादाम का तेल मिलाकर एक पेस्ट तैयार करें। इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाकर हल्के हाथों से मलें और फिर ठंडे पानी से धो लें।

यह मिश्रण त्वचा को नमी प्रदान करता है और उसे स्वस्थ बनाए रखता है।