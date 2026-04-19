पूरे दिन काम या पढ़ाई करते-करते बिगड़ गई है मुद्रा? सुधारने के लिए अपनाएं ये तरीके

गलत मुद्रा में बैठने से से रीढ़ की हड्डी पर ज्यादा दबाव पड़ता है, जिससे पीठ के निचले हिस्से में दर्द और परेशानी हो सकती है। इसके अलावा इससे गर्दन में अकड़न भी हो सकती है। अगर आप पूरे दिन काम या पढ़ाई करते हैं तो आपको अपनी मुद्रा पर ध्यान देना चाहिए। आइए जानते हैं कुछ ऐसे तरीके, जिन्हें अपनाकर आप पूरे दिन काम या पढ़ाई करते समय अपनी मुद्रा को सुधार सकते हैं।

#1 कुर्सी का चयन करते समय रखें इन बातों का ध्यान अगर आप पूरे दिन काम या पढ़ाई करते हैं तो ऐसी कुर्सी चुनें, जो आपकी पीठ को सहारा दे। पीठ के निचले हिस्से को सहारा देने के लिए कुर्सी का नीचे की ओर थोड़ा बाहर की तरफ होना चाहिए। इसके अलावा कुर्सी को इस तरह से एडजस्ट करें कि आपके पैर जमीन पर सपाट रहें और घुटने थोड़े मुड़े हुए हों, ताकि पीठ के निचले हिस्से पर ज्यादा दबाव न पड़े।

#2 कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन को सही दूरी पर रखें अगर आप काम या पढ़ाई के लिए कंप्यूटर या लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी स्क्रीन को आंखों के सामने रखें। स्क्रीन को इस तरह से सेट करें कि आपको देखने के लिए गर्दन ऊपर या नीचे झुकानी न पड़े। इसके अलावा स्क्रीन की चमक कम रखें। इससे आंखों को आराम मिलेगा और आप लंबे समय तक बिना किसी परेशानी के काम या पढ़ाई कर पाएंगे। स्क्रीन को इस तरह रखें कि आपको पीठ भी झुकानी न पड़े।

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#3 मोबाइल का इस्तेमाल करते समय भी रखें मुद्रा का ध्यान कई लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते समय उसे हाथ में लेकर गर्दन झुकाकर देखते हैं। इस वजह से गर्दन में दर्द और अकड़न हो सकती है। अगर आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते समय अपनी मुद्रा का ध्यान नहीं रखते हैं तो रीढ़ की हड्डी पर ज्यादा दबाव पड़ता है, जिससे पीठ के निचले हिस्से में दर्द और परेशानी हो सकती है। इसलिए, फोन का उपयोग करते समय गर्दन को झुकाने के बजाय सीधा रखें।

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#4 भारी बैग को ज्यादा देर तक न उठाएं अगर आपको काम पर या कॉलेज जाते समय भारी बैग उठाकर ले जाना पड़ता है तो इसे उठाने का तरीका बदल दें। इससे रीढ़ की हड्डी पर ज्यादा दबाव पड़ता है। बैग उठाने के लिए अपने घुटनों को मोड़ें और बैग को अपने शरीर के करीब लाएं। इसके अलावा बैग को दोनों हाथों से उठाएं, ताकि उसका वजन समान रूप से बंट सके। इससे आपकी पीठ और रीढ़ की हड्डी पर कम दबाव पड़ेगा।