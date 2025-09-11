ब्लैक कॉफी पीते हैं तो जान लें इससे जुड़ी ये 5 अहम बातें, नहीं होगा नुकसान

सुबह-सुबह एक कप ब्लैक कॉफी पीने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और इससे कई सेहत संबंधी फायदे भी मिलते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि ब्लैक कॉफी में कैफीन की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जिससे इसे पीने से शरीर पर कई असर पड़ सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे जरूरी तथ्य बताते हैं, जिन्हें जानने के बाद आप ब्लैक कॉफी को अपने जीवन में शामिल करने से पहले दो बार सोचेंगे।

#1 ज्यादा ब्लैक कॉफी का सेवन हो सकता है नुकसानदायक ब्लैक कॉफी में कैफीन की मात्रा अधिक होती है, जो शरीर को ऊर्जा देने में मदद करती है, लेकिन अगर आप ज्यादा ब्लैक कॉफी का सेवन करते हैं तो इससे नींद न आना, घबराहट, चक्कर आना और सिरदर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त इससे आपका ब्लड प्रेशर भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए दिन में 1 से 2 कप ब्लैक कॉफी का सेवन करना ही सही है।

#2 ब्लैक कॉफी के साथ दूध या चीनी मिलाना हो सकता है गलत अगर आप ब्लैक कॉफी के साथ चीनी या दूध मिलाकर पीते हैं तो यह आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। चीनी से ब्लड शुगर का स्तर बढ़ सकता है, जबकि दूध से पाचन तंत्र पर बुरा असर पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त चीनी और दूध मिलाने से ब्लैक कॉफी का असली स्वाद भी बिगड़ जाता है। इसलिए इसे बिना किसी मिलावट के ही पीएं।

#3 खाली पेट ब्लैक कॉफी पीने से हो सकता है नुकसान खाली पेट ब्लैक कॉफी पीने से पेट में गैस बन सकती है और इससे पेट दर्द भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त खाली पेट इसका पाचन तंत्र पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए हमेशा खाली पेट पर ब्लैक कॉफी न पिएं। बेहतर होगा कि आप इसे नाश्ते के बाद ही पिएं। इससे आपको ब्लैक कॉफी के फायदे मिलेंगे और कोई नुकसान भी नहीं होगा।

#4 गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं है ब्लैक कॉफी सुरक्षित गर्भवती महिलाओं को ब्लैक कॉफी नहीं पीनी चाहिए क्योंकि इससे गर्भपात का खतरा बढ़ सकता है। इसके अतिरिक्त इससे बच्चे का विकास भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को हमेशा डॉक्टर की सलाह के बाद ही कोई भी पेय पीना चाहिए, खासकर ब्लैक कॉफी। इसके अलावा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी ब्लैक कॉफी नहीं पीनी चाहिए क्योंकि इससे उनके बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है।