जेल नेल्स लगवाने की सोच रहे हैं तो जान लें ये 5 जरूरी बातें
क्या है खबर?
जेल नेल्स आजकल बहुत चलन में हैं। ये न केवल लंबे समय तक टिकते हैं, बल्कि आपके नाखूनों को एक खूबसूरत और चमकदार लुक भी देते हैं। हालांकि, जेल नेल्स लगवाने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि आपको बाद में किसी तरह की असुविधा न हो। आइए आज हम आपको जेल नेल्स से जुड़ी 5 अहम बातें बताते हैं, जिनसे आपको सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी।
#1
विशेषज्ञ से कराएं जेल नेल्स लगवाएं
जेल नेल्स लगवाने से पहले हमेशा एक अनुभवी नाखून तकनीशियन से संपर्क करें। वे आपकी त्वचा की स्थिति, नाखूनों की लंबाई और सेहत को ध्यान में रखकर आपको सही सलाह देंगे।
इसके अलावा वे आपको सबसे उपयुक्त जेल नेल्स डिजाइन चुनने में भी मदद करेंगे।
अनुभवी तकनीशियन आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प चुन सकते हैं और आपको किसी भी तरह की असुविधा से बचा सकते हैं। इसलिए हमेशा विशेषज्ञ की सलाह लें।
#2
सही उत्पादों का चयन करें
जेल नेल्स लगवाते समय सही उत्पादों का चयन करना बहुत जरूरी है। सस्ते और खराब क्वालिटी के जेल्स से बचें क्योंकि ये आपके नाखूनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाले ब्रांड का चयन करें, जो आपके नाखूनों को सुरक्षित रखे और लंबे समय तक टिके।
अच्छे ब्रांड के जेल्स में हानिकारक रसायनों की मात्रा कम होती है, जिससे आपके नाखून स्वस्थ रहते हैं और उनकी चमक भी बनी रहती है।
#3
समय-समय पर रिफिल करवाएं
जेल नेल्स को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए समय-समय पर रिफिल करवाना जरूरी है।
आमतौर पर हर 2-3 सप्ताह बाद रिफिल करवानी चाहिए ताकि आपके नाखून हमेशा खूबसूरत दिखें और टूटने या छिलने की संभावना कम हो।
रिफिल करवाने से आपके जेल नेल्स की उम्र बढ़ती है और आपको बार-बार नए नेल्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे आपका समय भी बचता है और आपके नाखून लंबे समय तक टिके रहते हैं।
#4
घरेलू देखभाल करें
जेल नेल्स लगवाने के बाद उनकी देखभाल करना जरूरी है ताकि वे लंबे समय तक टिके रहें। रोजाना हाथ धोने के बाद क्रीम लगाएं और नेल ऑयल का उपयोग करें।
इससे आपकी त्वचा नमी बनी रहती है और आपके जेल नेल्स की चमक भी बनी रहती है।
इसके अलावा नाखूनों को मजबूत बनाए रखने के लिए नियमित रूप से विटामिन ई तेल का उपयोग करें। इससे आपके जेल नेल्स की उम्र बढ़ती है और वे सुंदर दिखते हैं।
#5
किसी भी समस्या पर तुरंत ध्यान दें
अगर आपको अपने जेल नेल्स में कोई समस्या दिखे जैसे कि छिलना या टूटना तो तुरंत ध्यान दें। इसे खुद ठीक करने की कोशिश न करें बल्कि अपने नाखून तकनीशियन से संपर्क करें।
वे इसे सही तरीके से ठीक कर देंगे। इन बातों का ध्यान रखकर आप अपने जेल नेल्स को सुरक्षित रख सकते हैं और उन्हें लंबे समय तक टिके रख सकते हैं।