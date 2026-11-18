जेल नेल्स लगवाने के बाद उनकी देखभाल करना जरूरी है ताकि वे लंबे समय तक टिके रहें। रोजाना हाथ धोने के बाद क्रीम लगाएं और नेल ऑयल का उपयोग करें।

इससे आपकी त्वचा नमी बनी रहती है और आपके जेल नेल्स की चमक भी बनी रहती है।

इसके अलावा नाखूनों को मजबूत बनाए रखने के लिए नियमित रूप से विटामिन ई तेल का उपयोग करें। इससे आपके जेल नेल्स की उम्र बढ़ती है और वे सुंदर दिखते हैं।