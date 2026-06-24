अगर आपके दांतों से मिल रहे हैं ये संकेत तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं

#2

संवेदनशीलता का होना

अगर आपको ठंडा या गर्म पानी पीने पर दांतों में झनझनाहट होती है तो यह एक संकेत हो सकता है कि आपके दांत संवेदनशील हो रहे हैं। संवेदनशील दांतों के कारण ठंडा या गर्म पानी पीने पर असहनीय दर्द हो सकता है। इस स्थिति में आपको तुरंत दंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए ताकि वह सही उपचार बता सकें और आपकी समस्या का समाधान हो सके। इसके अलावा संवेदनशील दांतों के लिए खास टूथपेस्ट भी उपयोगी हो सकते हैं।