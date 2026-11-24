कठोर साबुन त्वचा को साफ करने के साथ-साथ उसकी नमी भी छीन लेते हैं, जिससे खुजली, लालिमा और जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

इसलिए संवेदनशील त्वचा वालों को हमेशा कोमल और प्राकृतिक तत्वों से बने साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए।

इसके अलावा साबुन लगाने के बाद त्वचा को अच्छी तरह से धोना भी जरूरी है ताकि किसी भी तरह के अवशेष न रहें। इसके बाद त्वचा को मुलायम तौलिये से हल्के हाथों से पोंछना चाहिए।