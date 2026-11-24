अगर आपकी त्वचा संवेदनशील है तो न करें ये 5 गलतियां
क्या है खबर?
संवेदनशील त्वचा होने पर उसका खास ख्याल रखना जरूरी होता है। इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है जैसे कि त्वचा को साफ रखना, मॉइस्चराइजर लगाना और सूरज की किरणों से बचाव करना। इसके अलावा कुछ ऐसी गलतियां भी होती हैं, जिनसे संवेदनशील त्वचा को नुकसान हो सकता है। आइए 5 ऐसी गलतियों के बारे में जानते हैं, जिनसे आपको बचना चाहिए।
#1
ज्यादा स्क्रब करना
ज्यादा स्क्रब करने से त्वचा की प्राकृतिक नमी कम हो जाती है और यह और भी संवेदनशील हो जाती है। इससे त्वचा पर जलन, लालिमा और खुजली जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
इसलिए संवेदनशील त्वचा वालों को हफ्ते में एक बार ही हल्के हाथों से स्क्रब करना चाहिए।
इसके अलावा स्क्रब करने के बाद त्वचा को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करना भी जरूरी है ताकि उसकी नमी बनी रहे और वह स्वस्थ रहे।
#2
गर्म पानी का प्रयोग
गर्म पानी से नहाने या चेहरे को धोने से आपकी संवेदनशील त्वचा और भी ज्यादा प्रभावित होती है।
गर्म पानी से नहाने या चेहरे को धोने से त्वचा की प्राकृतिक तेल खत्म हो जाते हैं, जिससे खुजली, लालिमा और जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
इसलिए संवेदनशील त्वचा वालों को हमेशा गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना चाहिए और नहाने के बाद त्वचा को मुलायम तौलिये से हल्के हाथों से पोंछना चाहिए।
#3
कठोर साबुन का उपयोग
कठोर साबुन त्वचा को साफ करने के साथ-साथ उसकी नमी भी छीन लेते हैं, जिससे खुजली, लालिमा और जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
इसलिए संवेदनशील त्वचा वालों को हमेशा कोमल और प्राकृतिक तत्वों से बने साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए।
इसके अलावा साबुन लगाने के बाद त्वचा को अच्छी तरह से धोना भी जरूरी है ताकि किसी भी तरह के अवशेष न रहें। इसके बाद त्वचा को मुलायम तौलिये से हल्के हाथों से पोंछना चाहिए।
#4
सूरज की किरणों का सीधा संपर्क
सूरज की किरणें विटामिन-D देने में मदद करती हैं, लेकिन उनकी किरणें संवेदनशील त्वचा के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं।
इसलिए सूरज की किरणों का सीधा संपर्क संवेदनशील त्वचा वालों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे जलन, लालिमा और खुजली जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
इसके अलावा सूरज की किरणों के संपर्क में आने से त्वचा पर दाग-धब्बे भी हो सकते हैं। इसलिए धूप से बचने के उपाय करके ही बाहर निकलें।
#5
गलत सौंदर्य उत्पादों का उपयोग
गलत सौंदर्य उत्पादों का इस्तेमाल करने से भी संवेदनशील त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है।
कठोर रसायनों वाले सौंदर्य उत्पाद त्वचा को रूखा बना सकते हैं और जलन पैदा कर सकते हैं। इसलिए हमेशा कोमल और प्राकृतिक तत्वों से बने सौंदर्य उत्पाद ही चुनें।
इन बातों का ध्यान रखकर आप अपनी संवेदनशील त्वचा का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं और उसे स्वस्थ रख सकते हैं।